EcoFlow, compagnia specializzata nel settore delle energie rinnovabili e portatili, ha annunciato oggi GLACIER Classic, la soluzione ideale per chi ama il campeggio, le vacanze in tenda ma anche per i barbecue con gli amici. È un dispositivo 3in1, che fa da frigo elettrico, freezer e caricabatterie portatile, per non rimanere mai a secco coi propri dispositivi elettronici.

Forte dell’esperienza maturata con EcoFlow GLACIER, e grazie anche al feedback fornito negli ultimi due anni dagli utenti, il produttore ha portato numerosi miglioramenti sia in termini di progettazione dello spazio interno sia in termini di portabilità e rumore, fattori molto importanti per chi viaggia in camper e ama le vacanze all’aria aperta.

Ecco GLACIER classic

Il nuovo EcoFlow GLACIER Classic è disponibile in tre dimensioni, 35 litri, 45 litri e 55 litri e alloggia una batteria da 298 Wh che non ruba spazio per lo stoccaggio e non va in alcun modo a intaccare le prestazioni in termini di raffreddamento. Nonostante l’ingombro sia inferiore del 30-40% rispetto ad altri modelli simili, potete alloggiare al suo interno fino a 90 lattine di bibite, perfetto quindi per coprire anche le feste più numerose, garantendo fino a 43 ore di raffreddamento con una singola carica, per fare un intero weekend senza problemi.

Una soluzione ottima anche per la spesa al supermercato, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, per assicurarvi che gelati, bibite, carne e altri alimenti arrivino a casa sempre perfettamente conservati. Anche se fate la spesa nel tardo pomeriggio e ne approfittate per fermarvi a cena fuori. Potete infatti dividere lo spazio interno in due zone e creare un unico grande comparto frigo o una zona frigo e una freezer, grazie a un divisore mobile. Il coperchio poi si apre da entrambi i lati, quindi potete sempre accedere al contenuto qualunque sia la posizione del frigo all’interno della vostra auto.

Yuchen Zhao, direttore generale di EcoFlow Europe, ha così commentato il lancio del nuovo dispositivo sui mercati del vecchio continente:

“GLACIER Classic è stato progettato prestando la massima attenzione agli aspetti apprezzati dai nostri utenti e alle loro richieste. Aumentando al massimo la portabilità e la flessibilità, abbiamo creato un frigorifero di ultima generazione che è veramente portatile, wireless, intelligente e pratico da usare in qualsiasi scenario all’aperto“

EcoFlow GLACIER Classic è in vendita da oggi su Amazon e sullo store ufficiale. Fino al 31 luglio chi acquisterà il nuovo frigo, anche con una batteria aggiuntiva, potrà godere di uno sconto di ben 100 euro, grazie all’offerta early bird.

