Dopo le prime anticipazioni arrivano nuove conferme sul prossimo dispositivo wearable di Garmin, destinato al monitoraggio del sonno. Si tratta di Index Sleep Monitor che, a differenza di quanto immaginato inizialmente, non dovrebbe sfidare direttamente il bracciale smart WHOOP (nell’immagine di copertina). Sembrerebbe, infatti, trattarsi di due dispositivi diversi, con quello di Garmin concentrato esclusivamente sulla raccolta di dati per migliorare la qualità del sonno.

A cosa serve davvero Garmin Index Sleep Monitor?

Se il bracciale smart WHOOP si occupa di monitorare diversi parametri sulla salute e sull’attività fisica, Garmin Index Sleep Monitor (come suggerisce lo stesso nome) è specificamente pensato per il monitoraggio del sonno. E già questo è un primo dato interessante, per un prodotto che quindi avrà un target di riferimento diverso. A differenza di un prodotto un po’ più generalista, Garmin Index Sleep Monitor punta a offrire un supporto valido a migliorare una delle fasi della giornata più delicate e spesso non curate a sufficienza.

Diverse ricerche, infatti, testimoniano che dormiamo poco e l’igiene del sonno non sia adeguata a supportare l’organismo. È probabilmente da individuare anche in questa necessità diffusa la scelta di molti brand di sviluppare dispositivi e tecnologie dedicate alla cura del sonno. Non solo dispositivi indossabili, come nel caso dei prodotti Fitbit e l’ultimo Xiaomi Mi Smart Band 6, ma anche il recente aggiornamento del sensore di rilevamento della presenza Aqara Presence Sensor FP2.

Tornando a Garmin Index Sleep Monitor, le ultime indiscrezioni confermano che si tratta di un dispositivo da indossare sulla parte superiore del braccio tramite una fascia in velcro. È privo di pulsanti e di display, ma integra solamente un piccolo LED (che indica lo stato della batteria) e un sensore PPG (photoplethysmography, tramite il quale si rilevano le variazioni di volume del sangue). Il sensore, separato dalla fascia, si inserisce in un’apposita tasca. La batteria dovrebbe garantire un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per circa una settimana.

L’approccio minimal del Garmin Index Sleep Monitor sembrerebbe tale anche nelle funzionalità, non prevedendo alcun tipo di controllo o interazione attiva. Oltre a raccogliere i dati durante il sonno, la fascia smart di Garmin potrebbe svolgere la funzione di sveglia tramite vibrazione, con l’utente che potrebbe spegnerla o rimandarla tramite un tocco sul dispositivo.

È interessante anche considerare più attentamente il nome che Garmin avrebbe scelto per questo dispositivo, ovvero Index Sleep Monitor. La serie Index di Garmin, infatti, al momento include la bilancia intelligente Index S2 e il misuratore di pressione sanguigna Index BPM. Entrambi questi dispositivi hanno un approccio “passivo”, registrando i parametri di salute e non quelli derivanti da attività fisica o prestazioni “attive”.

Index Sleep Monitor dovrebbe sfruttare le potenzialità della tecnologia Garmin Elevate, con il sensore ottico che consente di monitorare in modo avanzato parametri come il punteggio del sonno, la durata del sonno, le fasi del sonno, la frequenza cardiaca a riposo, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂), il ritmo respiratorio, il livello di energia complessiva del corpo durante la giornata (Body Battery), la temperatura della pelle, la salute femminile, oltre alla possibilità di impostare allarmi e il risveglio intelligente.

A differenziare Index Sleep Monitor dal bracciale smart WHOOP c’è sia l’utilizzo quotidiano (il dispositivo di Garmin va indossato solamente durante il sonno e non tutto il giorno) che il prezzo. Anche se non ci sono conferme ufficiali, il prossimo dispositivo di Garmin, che sarà disponibile in diverse taglie (dalla S alla XL), dovrebbe essere venduto con un prezzo di partenza di circa 170€.

Resta l’interrogativo sullo scopo di questo dispositivo. La gamma di smartwatch Garmin, infatti, include numerose funzionalità per il monitoraggio del sonno. Che senso ha un dispositivo che si occupa solamente di questo? Potrebbero esserci funzionalità aggiuntive non ancora note, che potrebbero differenziare Index Sleep Monitor e renderlo più interessante per i possibili acquirenti. Per saperne di più potremmo dover attendere solamente poche settimane, in quanto il lancio di questo dispositivo dovrebbe avvenire prima del previsto.