Nonostante siano passati quindici giorni dalla presentazione, è ancora possibile approfittare delle promozioni di lancio di HUAWEI per Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro, due nuovi smartwatch molto interessanti perché capaci di offrire un bel design, ottime caratteristiche e un ampio ventaglio di funzioni a prezzi tutto sommato contenuti.

Sono disponibili entrambi a prezzi ribassati ancora per un po’ grazie a un codice sconto esclusivo, periodo in cui è possibile inoltre ottenere in omaggio un cinturino extra e ricevere anche una bilancia HUAWEI Scale 3 con soli 9 euro in più. Per maggiori dettagli seguiteci che vi spieghiamo tutto.

È ancora disponibile la promo lancio di HUAWEI Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro

Li abbiamo già provati entrambi (qui c’è la recensione di HUAWEI Watch Fit 4, qua la recensione di Watch Fit 4 Pro) e vi possiamo confermare che sono dei dispositivi molto validi che vale la pena considerare, soprattutto nel caso in cui li troviate in sconto, come in questo caso.

HUAWEI Watch Fit 4 è il modello più economico, uno smartwatch dotato di un display AMOLED da 1,82 pollici con funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e di vari altri parametri. Ha anche parecchie funzioni sportive e una buona autonomia, nonostante sia piuttosto sottile e leggero.

HUAWEI Watch Fit 4 Pro è un po’ più completo, ha un display più luminoso e protetto da una lente in vetro zaffiro, supporta le funzioni ECG, ha alcune modalità sportive extra e si presenta con una scocca più robusta, pur mantenendo ingombri simili. Comunque, per una panoramica più dettagliata di entrambi gli smartwatch, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come dicevamo, sono disponibili in sconto sullo store di HUAWEI. Fino al prossimo 29 giugno è possibile infatti beneficiare di uno sconto di 40 euro e ricevere un cinturino in omaggio sfruttando il nostro coupon esclusivo ATUTTOFIT4. Inoltre, con 9 euro in più, potete comprare la bilancia HUAWEI Scale 3, un prodotto dal valore di 49 euro.

Segui il nostro canale Telegram prezzi.tech per restare aggiornato sulle migliori offerte della tecnologia, offerte che condividiamo quotidianamente in tempo reale: ecco il link diretto, anche al nostro canale WhatsApp.