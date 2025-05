È uno degli smartwatch più chiacchierati del momento, in particolare per via del suo rapporto tra qualità e prezzo. Soprattutto la versione Premium di Amazfit Active 2 è per certi versi quella più interessante, perché a un prezzo leggermente più alto della versione standard è ancora più completo e versatile.

Ve ne torniamo a parlare perché su Amazon è disponibile in sconto a un ottimo prezzo, un ribasso del 10% che segna un nuovo minimo storico, notevole in particolare alla luce del fatto che è appena uscito sul mercato e che già il suo prezzo di listino è decisamente basso. Ecco tutto.

Amazon sconta Amazfit Active 2 Premium, più economico che mai

Si è fatto attendere un bel po’, ma nonostante sia disponibile da poco più di un mese Amazon già sconta Amazfit Active 2 Premium di un 10%, che significa pagare 117 euro invece di 129,90 euro uno smartwatch molto completo dotato di uno schermo AMOLED da 1,32″, di una buona autonomia e di varie funzioni smart, per lo sport e per la salute, oltre che di mappe scaricabili e utilizzabili offline.

Rispetto alla versione standard ha in più il supporto per i pagamenti NFC tramite Zepp Pay, un cinturino in pelle e una lente in vetro zaffiro più resistente ai graffi e agli impatti rispetto al vetro temperato 2,5D montato sulla variante più economica (per una panoramica più completa di tutte le differenze tra i due smartwatch vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato).

Ciò detto, vi lasciamo ai link per acquistarli entrambi su Amazon, visto che sono in sconto entrambi:

Per inciso, la variante premium di Amazfit Active 2 è disponibile in sconto allo stesso prezzo anche sul sito di Unieuro e sul sito di MediaWorld.

