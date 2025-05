Al Computex di Taipei c’è anche Gigabyte, il colosso taiwanese attivo praticamente in tutti i settori legati al mondo hardware, dai PC ai supercomputer, ambiti dove ha svelato diverse novità legate all’Intelligenza Artificiale, argomento predominante anche di questa edizione 2025.

Gigabyte ha mostra interessanti soluzioni per il mondo HPC, con un occhio di riguardo al green computing e alle infrastrutture AI personalizzate, progetti nati e realizzati in collaborazione con NVIDIA e altri partner come AMD e Intel. Tante novità anche per il mondo dei notebook, dei PC desktop, componenti come schede madri e schede grafiche e tante altre chicche, forse anche troppe per essere riassunte in un singolo articolo.

Gigabyte al Computex punta molto sulle infrastrutture AI

L’argomento Intelligenza Artificiale è stato il motore trainante dello stand Gigabyte al Computex 2025. Il produttore ha svelato diverse soluzioni che spaziano dalle infrastrutture AI ad alto profilo, passando per quella che chiama AI Personalizzata (rivolta direttamente all’utente finale per intenderci), senza dimenticare argomenti delicati come il green computing, il calcolo HPC eterogeneo, server aziendali ad alta densità e sistemi embedded o IPC.

In ambito infrastrutture AI, Gigabyte ha svelato GIGAPOD, una soluzione datacenter completa che integra computing, networking, storage, tutto con un design scalabile e soprattutto con hardware e acceleratori di ultima generazione targati AMD, NVIDIA e Intel. L’azienda propone soluzioni con raffreddamento ad aria o a liquido, senza dimenticare Gigabyte POD Manager, una suite software completa per monitorare e orchestrare il carico di lavoro in tempo reale.

Per chi mira invece a una piattaforma AI “domestica”, o per meglio dire a portata di mano, Gigabyte propone una serie di PC e sistemi arricchiti con funzionalità AI e configurazioni hardware ad alto profilo basate ad esempio su NVIDIA RTX, senza omettere le opzioni Copilot+ e molto altro ancora. L’azienda asiatica ha mostrato agli addetti ai lavori i progressi fatti in campo green computing, sviluppando soluzioni di raffreddamento avanzati a liquido diretto o a immersione che puntano a rendere i server più efficienti e sostenibili.

Si è parlato anche di HPC eterogeneo e della collaborazione con NVIDIA che ha portato al debutto di Gigabyte GB300 NVL72, un sistema a dir poco mostruoso che supporta 36 CPU Grace abbinati a 72 GPU Blackwell Ultra. Non mancano infine i server aziendali Dual-CPU a due o più nodi, sempre abbinati ad acceleratori di ultima generazione e sistemi embedded di diverse tipologie che guardano anche alla guida autonoma.

Nuovi Notebook Gigabyte AORUS, PC Copilot+, schede grafiche e schede video top di gamma

Passando al segmento consumer, le novità proposte da Gigabyte sono altrettanto succulente e numerose. Partiamo con uno dei piatti forti, ovvero il notebook top di gamma AORUS MASTER 18 AM8H, un vero mostro di potenza dotato di un processore Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5090, abbinati a 128 GB di memorie DDR5, SSD fino a 6 TB con RAID e uno stupendo display miniLED 18″ con risoluzione QHD+ a 240 hertz.

C’è anche un AORUS Master 16 AM6H con la stessa configurazione ma con un display da 16″, affiancato anche dai notebook Gigabyte AERO X16 Copilot+, basati invece su piattaforma AMD Ryzen AI 300 e schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 50.

Schede grafiche Gigabyte annunciate a Computex

Il Computex di Taipei quest’anno è stato leggermente anticipato e ha inglobato anche il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 5060 e AMD Radeon RX 9060 XT. Gigabyte ovviamente si è fatta trovare pronta, in primis con la GeForce RTX 5060 che abbiamo provato, ma anche con altre versioni e la relativa controproposta AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili entrambe attraverso le custom della serie Gaming.

Gigabyte ha mostrato anche nuove varianti della GeForce RTX 5090, bellissima la GeForce RTX 5090 Stealth Ice con connettore nascosto, ma c’è posto anche per AI BOX (una RTX 5090 esterna con Thunderbolt 5) e la nuovissima Radeon AI PRO R9700 per il segmento workstation.

Schede madri e monitor

La lista è ancora molto lunga, ci sono le più recenti schede madri con socket AMD AM5, i modelli Z890 e X870 AI TOP, con un’altra novità di rilievo rappresentata dalla AORUS Z890 Tachyon ICE con supporto per le velocissime memorie CAMM2. In chiusura, segnaliamo anche che Gigabyte ha mostrato interessanti passi avanti nel segmento degli alimentatori e dei display.

Al Computex abbiamo visto infatti anche un nuovo alimentatore AORUS P1600 Titanium da 1.600 watt con certificazione 80 Plus Titanium, mentre sul versante monitor segnaliamo i monitor da gaming OLED AORUS FO32U2P (4K a 240 hertz) e AORUS FO27Q3, un monitor 2K che però raggiunge i 360 hertz.