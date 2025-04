Manca ancora molto alla nuova generazione di PlayStation, con PlayStation 5 ancora nel pieno vigore dei suoi anni e con numerosi titoli di punta all’orizzonte. Nonostante questo, già cominciano a susseguirsi incessantemente nuovi rumor in merito a PlayStation 6, riguardanti più nello specifico la sua versione portatile, che si affiancherà alla controparte standard: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 6 portatile in arrivo?

Alcuni leak delle ultime ore avrebbero gettato luce sui primi dettagli della versione portatile di PlayStation 6. La nuova console handheld di Sony monterebbe infatti un numero minore di unità computazionali rispetto all’attuale PlayStation 5 (che ne conta 36), risultando dunque inferiore dal punto di vista delle prestazioni rispetto a quest’ultima. A detta dell’informatore, la versione portatile PlayStation 6 si porrà verosimilmente a cavallo tra Xbox Series S, che conta 20 unità computazionali, e PlayStation 5.

Ricordiamo che altri rumor recenti suggerivano l’adozione di un chip con processo produttivo a 3 nanometri, con 15 W di potenza. Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per le due versioni di PlayStation 6, che vedranno probabilmente la luce non prima del 2026. La nuova console portatile di Sony potrebbe dunque essere in grado di far girare titoli PlayStation 5, a patto di scendere ad alcuni compromessi e downgrade dal punto di vista tecnico.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Sony, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.