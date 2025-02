Non siete riusciti a seguire l’ultimo State of Play di PlayStation? Vi aiutiamo noi a recuperare tutti gli annunci dell’evento e tutti i trailer ufficiali diffusi. Sony ha presentato le novità in arrivo durante questo 2025 (e non solo) per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PC, tra attesi “ritorni” e titoli inediti: partiamo subito.

Tutte le novità dello State of Play di PlayStation di febbraio

Lo State of Play ha visto la presentazione di nuovi giochi, nuovi contenuti, la conferma di alcune date di uscita e non solo. La carne al fuoco è stata tanta e ha dato una “prima idea” di ciò che aspetta i possessori di PS5 e PS5 Pro (e non solo) durante quest’anno e l’anno prossimo.

Durante l’evento Sony ha annunciato l’arrivo di Days Gone Remastered, riproposizione del titolo action a tema zombi rilasciato su PlayStation 4 nel 2019 e su PC nel 2021. La nuova versione sarà disponibile dal 25 aprile con tanti miglioramenti grafici, nuove modalità di gioco, Tempest 3D Audio e il supporto alle funzionalità del DualSense di PlayStation 5. I possessori del titolo originale potranno effettuare l’upgrade per 10 euro, come capitato in passato con altre operazioni di questo tipo, mentre ci sono brutte notizie per chi ci ha giocato tramite abbonamento PlayStation Plus: per loro niente possibilità di upgrade, perlomeno non subito. Che si sia aperto uno spiraglio per un tanto richiesto sequel? Chissà.

Tra le vere e proprie novità spicca invece MindsEye, nuovo progetto firmato Leslie Benzies (storico produttore di GTA). Il nuovo titolo ci mette nei panni di Jacob Diaz, un ex militare della MindsEye con un misterioso impianto neurale che rimanda frammentati ricordi di una missione segreta che gli ha cambiato la vita. Il nuovo videogioco di Build a Rocket Boy sembra orientato allo shooting e ambientato in una sorta di Los Angeles futuristica. L’uscita è fissata per la prossima estate.

Primo sguardo per Saros, nuovo progetto firmato Housemarque (“Returnal“): si tratta di un gioco d’azione che racconta la storia spettrale di una colonia perduta su Carcosa sotto una sinistra eclissi. I giocatori vestiranno i panni di Arjun Devraj, un potente Sicario Soltari che non intende fermare la sua ricerca. Più avanti saranno diffusi dettagli più approfonditi sul gameplay, e il titolo è atteso per il 2026 su PS5 e PS5 Pro.

Abbiamo una conferma ufficiale per la data di uscita per Borderlands 4: il nuovo capitolo della popolare saga di Gearbox arriverà su PS5 il 23 settembre 2025. Nel nuovo trailer diffuso possiamo scoprire dettagli in più sull’azione che ci attende, sulle Action Skills e sulle nuove abilità di movimento. Il reveal completo del gameplay di Borderlands 4 farà il suo debutto nello State of Play che si terrà in primavera.

A proposito di date di uscita, abbiamo finalmente la data per l’atteso Metal Gear Solid Delta: Konami ha dichiarato che il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater arriverà il 28 agosto 2025. In più, restando in tema, è stata annunciata la data di uscita di Stellar Blade per PC: il titolo arriverà a giugno con l’espansione Goddess of Victory: Nikke (qui il trailer ufficiale).

Durante l’evento c’è stato spazio per Lost Soul Aside, nuovo GDR di avventura fantascientifico caratterizzato da combattimenti stilosi, equipaggiamento personalizzabile, ambienti diversificati, nemici unici, personaggi affascinanti e una storia avvincente, che crea un mondo ricco di tensione ed esplorazione. Il gioco sarà disponibile su PS5 e PC dal 30 maggio 2025.

Lo State of Play ha poi mostrato un nuovo trailer gameplay di Hell is Us, che ci lascia intravedere i personaggi e i combattimenti. In più, ora abbiamo la data di uscita: il titolo si farà vedere su PS5 il 4 settembre 2025.

Capcom ha mostrato un nuovo trailer gameplay di Onimusha: Way of the Sword, e ha confermato la presenza della star giapponese Toshiro Mifune, che sarà il modello del volto di Miyamoto Musashi. L’uscita del gioco è prevista per il 2026 su PS5, ma l’attesa potrà essere ingannata con la versione rimasterizzata di Onimusha 2: Samurai’s Destiny, che arriverà il 23 maggio 2025 su PS5 e PS4 (qui il trailer ufficiale). Sempre in casa Capcom ricordiamo il lancio imminente di Monster Hunter Wilds: il nuovo titolo arriverà il 28 febbraio (qui il nuovo trailer di lancio).

Proseguiamo poi con Darwin’s Paradox, titolo nel quale i giocatori vestiranno i panni di Darwin, un polpo sottratto al mare e gettato in una misteriosa fabbrica alimentare, Dave the Diver: Ichiban’s Holiday (nel quale Dave the Diver fa squadra con Like a Dragon), Digimon Story Time Stranger (in arrivo su PS5 nel 2025 con un sistema di combattimento migliorato, personaggi iconici come Agumon e Omegamon e tanti altri nuovi Digimon) e Shinobi: L’arte della vendetta (in arrivo il 29 agosto 2025 la nuova rivisitazione del platform 2D, dall’esclusivo stile disegnato a mano di Lizardcube, il team dietro il picchiaduro Streets of Rage 4).

Tra le novità troviamo anche Sonic Racing CrossWorlds, in arrivo su PS5 e PS4 prossimamente; Sega ha mostrato in un trailer il gameplay del nuovo titolo: sono stati introdotti i Ring di trasferimento, che possono teletrasportare i giocatori da un mondo all’altro durante la gara, e i gadget in pieno stile GDR, che danno alcuni vantaggi da utilizzare sul tracciato.

Durante lo State of Play c’è stato anche spazio per un nuovo trailer della storia di Directive 8020, firmato Supermassive Games. Il nuovo gioco vedrà i coraggiosi astronauti della Cassiopeia imbarcarsi in una missione letale per salvare l’umanità, dove ogni scelta potrebbe essere l’ultima. La data di uscita è fissata per il 2 ottobre 2025 su PS5.

L’evento ha mostrato Lies of P: Overture, prequel del GDR uscito nel 2023 che farà visitare la splendida città di Krat prima che tutto cadesse in rovina. Sull’orlo della ribellione dei Burattini sfociata in un massacro, seguirà le orme della Persecutrice leggendaria, una guida misteriosa, attraverso una storia mai raccontata e segreti raccapriccianti. Vestendo i panni del mortale burattino di Geppetto, sarà possibile visitare Krat e i suoi sobborghi, svelando segreti nascosti e affrontando battaglie epiche che plasmeranno il passato e il futuro di Lies of P.

Non è finita qui, perché abbiamo altri annunci provenienti dallo State of Play di PlayStation. Proprio da oggi, 14 febbraio 2025, è disponibile una demo per PS5 di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. È stato poi diffuso un trailer per Metal Eden (FPS fantascientifico in arrivo su PS5 il 6 maggio 2025), annunciato Split Fiction (avventura cooperativa targata Hazelight Studios in arrivo su PS5) e l’arrivo di una versione alpha di Splitgate 2 su PS5 (dal 27 febbraio 2025).

Eclipse Glow Studio ha presentato Tides of Annihilation, avventura d’azione in solitaria che trascinerà i giocatori in una Londra mistica e distrutta. La protagonista sarà Gwendolyn, che possiede il potere di generare una misteriosa nebbia grigia che dà vita a due spettrali cavalieri al suo fianco. I giocatori dovranno scegliere con criterio i cavalieri da evocare in base al proprio stile di gioco e sfidare le avversità in cui si imbatteranno.

Da non dimenticare anche Warriors: Abyss, un nuovo roguelite disponibile da subito su PS5 e PS4, e WWE 2K25, per il quale è stato mostrato in un trailer The Island, open world online con ambientazioni a tema WWE, missioni, eventi live e negozi in cui possono entrare più di 50 videogiocatori. Durante l’evento sono stati rivelati alcuni dei titoli in arrivo sul catalogo dei giochi di PlayStation Plus nel corso dei prossimi mesi. La lista di febbraio, giocabile dal 18, include Star Wars Jedi: Survivor, Top Spin 2K25 e Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1, dai creatori di Life is Strange, che uscirà direttamente sul catalogo. Nel corso dell’anno, nel catalogo dei giochi usciranno anche due titoli indie: l’avventura architettonica Blue Prince e il survival per sei giocatori Abiotic Factor.

Chiudiamo con le novità per quanto riguarda la Realtà Virtuale e PS VR2: segnaliamo l’arrivo di The Midnight Walk, titolo in stop motion disponibile dall’8 marzo 2025, dello shooter Dreams of Another e di Five Night at Freddy’s: Secrets of Mimic (in uscita il 13 giugno 2025).

Queste dunque tutte le novità e gli annunci dell’ultimo State of Play di PlayStation. Quali sono i titoli che più state aspettando? Fateci sapere la vostra.