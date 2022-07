In data odierna, 14 luglio 2022, è arrivato attraverso le parole di Grace Chen (Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise di PlayStation) l’annuncio ufficiale di PlayStation Stars, il nuovo programma fedeltà gratuito al lancio e in arrivo nel corso dell’anno.

Ecco con quali parole la dirigente ha dato il benvenuto a questa interessante novità:

«Nel corso dei 27 anni di storia della nostra azienda, siamo sempre rimasti colpiti da come le esperienze di gioco possano creare ricordi preziosi e indimenticabili per i giocatori. Tutti noi di PlayStation amiamo creare esperienze e prodotti unici che deliziano i nostri fan, dalle console e i giochi acclamati dalla critica alle sfide della community come Conquista il trono, fino a eventi digitali e dal vivo come State of Play».

Nasce PlayStation Stars: ricompense in arrivo

PlayStation Stars viene descritto come un nuovo programma fedeltà pensato per celebrare i giocatori e il loro percorso di gaming. Il programma sarà gratuito al lancio, che avverrà più avanti, nel corso del 2022.

I clienti che decideranno di iscriversi a PlayStation Stars avranno diritto a delle ricompense a fronte del completamento di campagne e attività varie, a partire dalla campagna “Monthly Check-In” (Check-in mensile), che darà diritto a un premio semplicemente giocando a qualsiasi titolo. In questo modo, l’azienda tenterà di mantenere i propri utenti sempre attivi. Il programma comprenderà ovviamente anche delle campagne più articolate, nell’ambito delle quali verrà richiesto di “vincere tornei, conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo nel tuo fuso orario locale”.

In qualità di programma fedeltà, PlayStation Stars permetterà a tutti gli abbonati di raccogliere dei punti fedeltà, riscattabili in un catalogo che può includere sia fondi del portafoglio PSN che prodotti PlayStation Store selezionati; i membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars otterranno punti fedeltà in modo automatico per ogni acquisto effettuato su PlayStation Store.

Nel programma PlayStation Stars ci sarà spazio anche per i cosiddetti “collezionabili digitali”, presentati come delle “rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony”.

Naturalmente, il programma fedeltà sarà strutturato in questo modo al lancio, ma poi continuerà a evolversi nel corso del tempo. Allo stato attuale, ci sono i primi test del programma in corso, mentre il lancio vero e proprio avverrà a scaglioni nel corso dell’anno, in base alla regione.

Potrebbe interessarti anche: Il nuovo PlayStation Plus è disponibile in Italia da oggi: ecco piani e prezzi