Apre ufficialmente le porte il COMPUTEX 2025 di Taipei e MSI, leader mondiale in ambito gaming e computing ad alte prestazioni, fa incetta di premi.

Golden Award, Sustainable Tech Special Award, diversi premi di categoria dei programmi Best Choice Award e Red Dot Design Award. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e i prodotti che hanno permesso al produttore taiwanese di vincere tutti questi premi.

MSI fa incetta di premi al COMPUTEX 2025

Come anticipato in apertura, MSI ha conquistato il COMPUTEX 2025, ricevendo svariati premi e riconoscimenti grazie a prodotti provenienti da vari segmenti del mondo dell’informatica.

Best Choice Awards 2025

Gli MSI Cubi NUC AI sono stati premiati con il Best Choice – Sustainable Tech Special Award, un premio speciale per la tecnologia sostenibile, grazie al loro design compatto realizzato con materiali riciclati (PCR), a un packaging eco-friendly, alla certificazione EPEAT (etichetta che identifica i prodotti informatici sostenibili) e alla presenza di MSI Power Meter (consente il monitoraggio delle emissioni di carbonio e dei consumi energetici).

Questi NUC, pensati per l’edge computing AI efficiente e a basse emissioni, ruotano attorno alle CPU Core Ultra di Intel (con NPU AI Boost), offrono connettività con porte Thunderbolt 4, supportando fino a quattro display e l’accenzione diretta grazie alla funzionalità proprietaria Powr Link, una doppia porta LAN da 2,5 Gbps.

Andando oltre, il PC Desktop da gaming MSI MEG VISION X AI è stato premiato con il Best Choice Award nella categoria Computer & System grazie alle sue specifiche che lo rendono l’alleato perfetto per i creatori di contenuti e per gli utenti più esigenti.

Si tratta di un computer che integra la scheda grafica GeForce RTX 5090 di NVIDIA, il processore Intel Core Ultra 9 285K, SSD Gen 5, memorie RAM DDR5, oltre al sistema di raffreddamento super silenzioso Silent Storm Cooling AI.

La vera chicca di questo computer è il display touchscreen verticale AI HMI da 13 pollici, integrato direttamente nel tower: rispetto al passato, questo elemento è stato migliorato con una nuova EZ Mode che dona agli utenti un’esperienza più smart e intuitiva.

Red Dot Design Awards 2025

La scheda madre MSI MPG Z890I TI WIFI, pensata per offrire un’opzione elegante e potente agli utenti che preferiscono case di dimensioni compatte, è stata premiata con il Red Dot Design Award 2025.

Questa scheda madre ITX, caratterizzata da dissipatori in argento e bianco (con finitura a specchio) e da un PCB grigio, supporta quattro slot M.2 (grazie alla scheda Xpander 5-in-1) per offire versatilità estrema in ambito versatilità, e risulta completissima sul fronte della connettività: troviamo infatti il supporto al Wi-Fi 7 a 320 MHz, alla LAN a 5 Gbps e due porte Thunderbolt 4 (a 40 Gbps).

Anche l’alimentatore MSI MEG Ai1600T PCIE5 è stato premiato con il Red Dot Design Award al COMPUTEX 2025: il primo alimentatore al mondo dotato di un MOSFET SiC Infineon di livello server, migliora l’efficienza grazie a temperature operative più basse e a una migliore dissipazione del calore.

Questo alimentatore, che trova un altro punto di forza nel livello di rumorosità, contenuto grazie al controllo digitale delle ventole all’avanguardia, ha ricevuto le certificazioni più elevate da parte di Cybernetics e PPLP: classificazione A++ per l’efficienza e SSS per il livello di rumorosità.

In fondo alla lista, ma non per importanza, troviamo i PC desktop della serie MSI PRO DP80 Series, appena presentati e anch’essi premiati con il Red Dot Design Award 2025, realizzati con design industriale ed elegante. Profilo compatto, linee pulite, praticità: questi elementi contribuiscono a rendere il prodotto perfetto per l’utilizzo in casa o in ufficio.

Oltre all’aspetto, però, c’è anche tanta potenza con l’obiettivo di fornire macchine che possano aprire le porte a multitasking fluido e creazione dei contenuti efficiente: in tal senso, spicca il supporto alle GPU NVIDIA GeForce RTX; troviamo, inoltre, una vasta gamma di porte I/O per il collegamento di dispositivi esterni.

Il COMPUTEX 2025 è appena iniziato: non perdetevi tutte le altre novità targate MSI (e non solo) di cui parleremo sulle nostre pagine e sui nostri canali social.