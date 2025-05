Intel ha presentato al Computex 2025 una nuova gamma di GPU e acceleratori per l’intelligenza artificiale ideati per venire incontro alle esigenze di professionisti e sviluppatori che operano nel settore AI. I nuovi modelli che ampliano la lineup dell’azienda appartengono alla serie Intel Arc Pro, rispettivamente Intel Arc Pro B60 e Intel Arc Pro B50, soluzioni progettate specificamente per l’inferenza AI e le workstation professionali dove è richiesta molta potenza di calcolo.

Ma non è tutto. A Taipei Intel annuncia anche la disponibilità degli Acceleratori AI Intel Gaudi 3, disponibili ora per sistemi PCI-E e rack-scale, sempre con un focus per soluzioni scalabili destinati all’inferenza AI in sede e nel cloud. Altra novità da segnalare in casa Intel è AI Assistant Builder, già disponibile su GitHub, è uno strumento che consente agli sviluppatori di creare piattaforme agenti AI locali, ovviamenti progettate e ottimizzati per hardware Intel.

Intel: 40 anni a Taiwan tra CPU, AI e innovazione

I lanci Intel di questa settimana coincidono con il quarantesimo anniversario di Intel a Taiwan, quattro decenni di collaborazione, innovazione e successo condiviso nell’ambito dell’architettura x86 con uno degli ecosistemi tecnologici più dinamici al mondo.

Un traguardo importante per l’azienda di Santa Clara che, attraverso le parole del CEO, Lip-Bu Tan, dichiara:

Negli ultimi 40 anni, la forza della nostra partnership con l’ecosistema di Taiwan ha alimentato un’innovazione che ha cambiato il nostro mondo in meglio. Questa settimana rinnoviamo il nostro impegno nei confronti dei nostri partner mentre lavoriamo per costruire una nuova Intel per il futuro. Insieme, creeremo prodotti eccellenti che soddisferanno i nostri clienti e capitalizzeremo le entusiasmanti opportunità che ci attendono.

Intel Arc Pro B serie: le nuove GPU per AI e workstation

Le nuove GPU Intel Arc Pro B60 e B50, basate sull’architettura Xe2, sono dotate di core AI Intel Xe Matrix Extensions (XMX) e unità di ray tracing avanzate, il tutto per cercare di soddisfare al meglio le esigenza di sviluppatori, ingegneri e, perché no, anche content creator. Ottimizzate per carichi di lavoro di inferenza AI e applicazioni workstation di un certo peso, Intel Arc Pro B60 e B50 sono dotate rispettivamente di 24 gigabyte e 16 gigabyte di memoria, senza dimenticare la scalabilità multi-GPU, oramai irrinunciabile se si ricercano prestazioni in parallelo di un certo livello.

Le GPU Intel Arc Pro offrono certificazioni ISV e software ottimizzato, inoltre sono compatibili con driver consumer e professionali su Windows, mentre su Linux supportano uno stack software containerizzato. Non meno importante la presentazione Intel della piattaforma configurabile di classe workstation Intel Xeon nome in codice Project Battlematrix. Il sistema supporta fino a otto GPU Intel Arc Pro B60 da 24 GB per abilitare modelli di intelligenza artificiale di medie dimensioni (fino a 150 miliardi di parametri), garantendo un massimo di 192 GB di VRAM per gestire anche carichi più impegnativi.

Riguardo la disponibilità, Intel Arc Pro B60 sarà disponibile in campionamento presso i partner di schede madri aggiuntive, tra cui ASRock, Gunnir, Lanner, Maxsun, Onix, Senao e Sparkle, a partire da giugno 2025; la variante Intel Arc Pro B50 16 GB sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati Intel a partire da luglio 2025.

Intel Gaudi 3 ora supporta le installazioni PCI-E e rack scale

Portando avanti una strategia che mira ad ampliare il bacino di utenza che guarda all’implementazione dell’AI, Intel ha introdotto oggi muove opzioni di implementazione per gli acceleratori AI Intel Gaudi 3, soluzione già nota nel catalogo Intel che però ora si aggiorna per diventare più accessibile. In questo contesto, il produttore rende disponibili le schede Intel Gaudi 3 PCI-E, supportando così l’inferenza AI scalabile negli ambienti server dei data center esistenti.

Le schede PCIe Intel Gaudi 3 saranno disponibili nella seconda metà del 2025, mentre Intel Gaudi 3 rack scale guarda in modo più importante a flessibilità e scalabilità nel campo dell’ inferenza in tempo reale, supportando fino a 64 acceleratori per rack e offrendo 8,2 terabyte (TB) di memoria ad alta larghezza di banda. Un design aperto e modulare aiuta a evitare il lock-in con un singolo fornitore, mentre il backplane cablato e il cablaggio 2D full-rack blind-mate semplificano l’installazione e la manutenzione.

In chiusura, ma non meno importante, segnaliamo che da oggi è disponibile Intel AI assistant builder. Annunciato a CES 2025, Intel AI Assistant Builder è un framework software leggero e aperto per la creazione e l’esecuzione di agenti di intelligenza artificiale personalizzati in locale su PC basati su Intel. Come anticipato, Intel AI Assistant Builder è già disponibile in versione beta pubblica su GitHub e sarà uno strumento da abbinare alle nuove soluzioni hardware presentate al Computex da partner come Acer e ASUS.