Surface Laptop Studio 2 dovrebbe essere la prossima vittima eccellente di Microsoft, che, nel contesto della riorganizzazione della propria line-up, ha già fatto fuori diversi prodotti di rilievo negli ultimi anni.

A riportarlo è Tom Warren di The Verge, il quale ricorda la recente scomparsa di prodotti come Surface Headphones e Surface Earbuds e non dimentica neppure che agli inizi del 2023 il colosso di Redmond aveva cancellato ben 10.000 posti di lavoro nell’ambito dell’aggiornamento del proprio portfolio hardware. Fast forward al 2024, quando Microsoft aveva deciso di dire addio anche a Surface Duo e di fermare la produzione di Surface Studio 2+.

Ebbene, le ultime voci di corridoio individuano un altro prodotto che sarebbe prossimo all’uscita di scena: l’ambizioso notebook Microsoft Surface Laptop Studio 2. Stando alle informazioni raccolte, agli inizi del mese di maggio Microsoft avrebbe già arrestato la produzione del notebook, che dovrebbe essere cancellato a partire da giugno. Insomma, una volta esaurite le scorte di Surface Laptop Studio 2 attualmente disponibili, il prodotto uscirà di scena e — secondo la fonte — non avrà un successore diretto: i piani futuri di Microsoft non includerebbero un Surface Laptop Studio 3.

Allo stato attuale, Microsoft non ha voluto rilasciare commenti ufficiali sulla questione, pertanto al momento ci muoviamo ancora nell’accidentato terreno delle indiscrezioni. Una considerazione, però, è doverosa: negli anni addietro, la famiglia Microsoft Surface è stata utilizzata anche per proporre prodotti palesemente di nicchia, pensati cioè per target estremamente specifici; per effetto delle progressive cancellazioni, la gamma è stata razionalizzata ed è composta attualmente dai soli due modelli Surface Pro e Surface Laptop. Si tratta di prodotti decisamente meno “sperimentali” e, con la loro anima da Copilot+PC, chiaramente più in linea con i trend del mercato.