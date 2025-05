Novità per la guida autonoma di Tesla nel Vecchio Continente. La casa automobilistica statunitense sta infatti testando la funzione Full Self-Driving (Supervisionato) in Europa, in vista del lancio, e ha scelto di metterla alla prova con uno degli scenari stradali più impegnativi: la “temuta” rotonda dell’Arco di Trionfo di Parigi. Come se la sarà cavata?

Il sistema Tesla FSD messo alla prova con la rotonda dell’Arco di Trionfo di Parigi

Dopo aver mostrato le capacità del sistema di guida autonoma per le strade di Amsterdam, Tesla ha pubblicato in queste ore un nuovo video che mostra il software affrontare uno degli scenari più complicati d’Europa, ossia la rotonda dell’Arco di Trionfo di Parigi. Nota anche come Place de l’Étoile, propone ben 12 vie radiali e un traffico notoriamente intenso: questo comporta stress per gli automobilisti che la devono “affrontare”, e proprio per questo è conosciuta come una delle rotonde più impegnative.

Il Full Self-Driving Supervisionato di Tesla si dimostra capace di affrontare lo scenario con sicurezza: reagisce ai veicoli nei dintorni (moto comprese), navigando in modo efficiente e mostrando le corrette segnalazioni agli altri utenti della strada; al contempo, riesce a offrire un’esperienza di guida fluida per i passeggeri a bordo.

Il video pubblicato dalla casa di Elon Musk è stato girato con una Tesla Model 3 di produzione, e utilizza dunque la stessa dotazione hardware dei veicoli attualmente consegnati ai clienti. Lato software, può invece contare su una versione sperimentale, per l’appunto in fase di test. Tutte le auto Tesla sono dotate di serie di Autopilot, ma in futuro saranno in grado di sfruttare capacità di guida autonoma senza supervisione: la novità arriverà tramite aggiornamento per tutti i modelli attuali (Model S, Model 3, Model X e Model Y), con ulteriori funzioni di assistenza alla guida.

FSD Supervised can handle Arc de Triomphe no problem If there is a bigger roundabout in France, please let us know in the comments 😀 Pending regulatory approval pic.twitter.com/IPR0jLiOW7 — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) May 16, 2025

La guida autonoma di Tesla si basa su un’architettura visiva con reti neurali end-to-end addestrate su miliardi di esempi tratti da dati reali. Il sistema Tesla FSD (Full Self-Driving) si affida solo alla visione delle telecamere combinata con una potente elaborazione (niente radar), con una grande differenza rispetto all’uomo: le telecamere e le reti neurali non si distraggono. I dati provengono dalla flotta di veicoli Tesla sparsi a livello globale: grazie a oltre 7 milioni di veicoli, la flotta può percorrere una distanza di 800.000 chilometri in appena 3 minuti e mezzo, riuscendo a considerare (e quindi a reagire a) praticamente qualsiasi scenario stradale, anche se raro.

La flotta di veicoli del marchio statunitense ha percorso più di 5,79 miliardi di chilometri con il sistema FSD, prima in beta e ora in modalità Supervisionata. Secondo i dati, nel primo trimestre del 2025 i guidatori che utilizzavano la tecnologia Autopilot avevano una probabilità dieci volte più bassa di rimanere coinvolti in un incidente rispetto alla media dei guidatori.

Tesla sta al momento collaborando con le autorità regolatorie per avere l’approvazione del sistema FSD Supervisionato in Europa: l’obiettivo è quello di lanciarlo sui veicoli nuovi e su quelli già in circolazione il prima possibile. Il sistema è già disponibile non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada, Messico e Cina.