La lunga attesa dei clienti europei di Tesla potrebbe finalmente volgere al termine. Dopo anni di promesse e rinvii, la casa automobilistica di Elon Musk ha pubblicato il primo video ufficiale del suo sistema di guida autonoma Full Self Driving (FSD) in azione su strade europee, precisamente ad Amsterdam.

Tesla pubblica un video del sistema di guida autonoma Full Self Driving (FSD) in azione in Europa

Il sistema di guida autonoma di Tesla, disponibile negli Stati Uniti già da diversi anni seppur in versione beta, ha finalmente fatto la sua comparsa nel Vecchio Continente. Il filmato, condiviso dall’account ufficiale Tesla Europe & Middle East su X (ex Twitter) il 5 aprile, mostra un veicolo Tesla che naviga con apparente disinvoltura nel complesso scenario urbano della capitale olandese.

Nel video, che trovate più sotto, si può osservare un test effettuato con un pilota Tesla al posto di guida, pronto a intervenire in caso di necessità tenendo le mani nei pressi del volante. La cosa interessante è che durante tutto il tragitto ripreso, il conducente non sembra mai dover prendere il controllo del veicolo, lasciando che l’algoritmo gestisca autonomamente la guida.

FSD Supervised in Europe, pending regulatory approval pic.twitter.com/PYkcATjSUN — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 5, 2025

Vale la pena ricordare che il sistema Full Self Driving di Tesla si basa esclusivamente sull’utilizzo di videocamere, senza ricorrere a radar o lidar come fanno altri produttori. Dopo gli Stati Uniti, Tesla ha progressivamente esteso la disponibilità di questa tecnologia anche in Cina, Canada e Messico, mentre i clienti europei, nonostante abbiano pagato migliaia di euro per questa funzionalità, sono rimasti in attesa.

Sebbene Amsterdam non sia considerata la città più trafficata d’Europa, il test appare comunque significativo per le numerose sfide che il sistema ha dovuto affrontare: ciclisti in abbondanza, pedoni che attraversano improvvisamente la strada, incroci complessi, canali d’acqua privi di barriere protettive e ponti stretti. Tutte situazioni che rappresentano un banco di prova impegnativo per qualsiasi sistema di guida autonoma.

È importante sottolineare che il titolo del video pubblicato da Tesla specifica chiaramente “FSD Supervised in Europe, pending regulatory approval”, indicando che si tratta ancora di una versione supervisionata in attesa dell’approvazione da parte delle autorità regolatorie europee. Questo conferma che, nonostante i progressi mostrati, i clienti europei dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter utilizzare la funzionalità sui propri veicoli.

Il debutto del Full Self Driving in Europa segna comunque un passo importante per Tesla, che negli ultimi anni ha fatto notevoli progressi con il suo sistema di guida autonoma. Negli Stati Uniti, dove la tecnologia è disponibile da più tempo, gli ultimi aggiornamenti hanno portato a significativi miglioramenti, aumentando notevolmente la distanza percorribile senza intervento umano.

Per i proprietari europei di Tesla che hanno già pagato per la funzionalità Full Self Driving, questo test rappresenta finalmente un segnale concreto che l’attesa potrebbe essere prossima alla conclusione, anche se i tempi di approvazione da parte delle autorità europee rimangono ancora incerti. Come primo approccio ufficiale alle strade europee, il sistema sembra comunque mostrare prestazioni promettenti.