Il ritorno di Superman sul grande schermo si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2025.

DC Studio ha, infatti, rilasciato il trailer ufficiale del film, diretto da James Gunn, il 15 maggio e, in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione ha ottenuto numeri impressionati, superando le 10 milioni di visualizzazioni, segnando, di fatti, un record per i DC Studios e alimentando l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Vediamo i dettagli in merito al film, al cast e alla sua data d’uscita.

Il trailer di “Superman” fa registrare un nuovo record, il ritorno del supereroe in chiave moderna

Il trailer, caratterizzato da tre minuti di riprese dal lungometraggio, ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati che, a buon ragione, hanno enormi aspettative nei confronti del film che rappresenta il primo capitolo del rinnovato DC Universe che, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, punta a rilanciarsi agli occhi del pubblico e della critica.

Il trailer offre uno sguardo sul tono e sulla direzione del film che, a detta anche dei registi, punta moltissimo sull’azione e sulla spettacolarità: le immagini, peraltro, mostrano un equilibrio tra azioni spettacolare e momenti più intimi, suggerendo una narrazione che esplora la complicata dualità di Superman come eroe e come uomo.

Il tono generale, comunque, è più vicino alla sensibilità narrativa che Gunn ha già dimostrato con la saga dei Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, titoli che hanno riscosso molto successo tra gli appassionati. Come accennato, non mancano riferimenti ai dilemmi morali del personaggio, alla sua identità doppia, né alle sfide che lo attendono in una società contemporanea che fatica a fidarsi di un personaggio del genere.

La colonna sonora, accompagna il crescendo emotivo del trailer, che culmina in uno sguardo determinato di Superman verso il cielo.

In generale, stando a quanto dichiarato da addetti ai lavori e critici, la regia di James Gunn sembra puntare a un mix di modernità e nostalgia, con richiami alle atmosfere dei classici film di Superman degli anni ’70 che hanno formato intere generazioni.

Il cast è indubbiamente di rilievo, con David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, al suo fianco, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, mentre Nicholas Hoult assume il ruolo dell’iconico antagonista Lex Luthor.

La scelta di un cast di talento sottolinea, pertanto, l’intento dei DC Studios di rilanciare il franchise con una visione rinnovata.

A tal proposito, come anticipato, Superman sarà il primo film del nuovo DC Universe, la cui prima fase è stata battezzata “Gods and Monsters”; questo nuovo corso non intende semplicemente riparare le falle della gestione precedente, spesso criticata per la mancanza di coerenza narrativa, ma si propone di costruire un vero e proprio universo condiviso con personaggi interconnessi, film e serie TV legati da una visione organica, un po’ quello a cui ha abituato i fan il Marvel Universe, seppur con alcuni passi falsi.

Quando debutterà nelle sale italiane il film?

Warner Bros. ha fissato l’uscita italiana di Superman per il 9 luglio 2025, due giorni prima del debutto negli Stati Uniti.

Una scelta che testimonia la fiducia nella portata internazionale del progetto e nella capacità di attrarre pubblico anche al di fuori del mercato americano. La pellicola verrà distribuita in formato IMAX e Dolby Cinema, un chiaro segnale che la produzione punta anche sull’impatto visivo per coinvolgere gli appassionati.

Le oltre 10 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore sono più di un semplice dato statistico: rappresentano il segnale tangibile di una curiosità collettiva di riscoprire il mito di Superman, riletto in chiave moderna ma ancora portatore di quei valori universali che hanno reso il personaggio un’icona per oltre ottant’anni.