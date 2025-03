Avengers: Doomsday è sicuramente uno dei progetti più attesi di Marvel Studios visto l’illustre cast e la volontà degli appassionati di assistere a un altro imponente prodotto cinematografico che possa risollevare le quotazioni del brand.

Dopo innumerevoli voci di corridoio e indiscrezioni, i Marvel Studios hanno finalmente deciso di porre fine alla trepidante attesa dei fan e annunciare l’elenco degli attori che faranno parte del film dei Russo: tra tante illustri conferme, alcune sorprese e qualche nota dolente.

Finalmente svelato il cast completo di Avengers: Doomsday

Il film segna un momento storico nell’universo Marvel, unendo per la prima volta i veterani del Marvel Cinematic Universe (MCU) con il cast originale degli X-Men.

Per la presentazione del cast dei prossimo colossal del brand, gli Studios hanno scelto una modalità sorprendente e unica nel suo genere: l’annuncio è avvenuto attraverso una diretta streaming di cinque ore dal proprio account ufficiale su YouTube in cui, a distanza di 15 minuti circa si sono intervallati gli attori del prossimo film.

L’evento ha confermato, dunque, la partecipazione di ben 26 attori, segnando l’inizio ufficiale della produzione.

Tra i protagonisti del MCU spiccano nomi illustri come Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America) e Paul Rudd (Ant-Man).

Un colpo di scena, per quanto già noto, affascinante è il ritorno di Robert Downey Jr., che dopo l’addio a Iron Man, interpreterà il villain principale Victor von Doom, meglio conosciuto come Doctor Doom.

La novità principale, oltre al prestigioso cast, sta nel coinvolgimento del cast originale degli X-Men, con Patrick Stewart che torna nei panni di Professor X e Ian McKellen che riprende il ruolo di Magneto.

Confermate anche le presenze di James Marsden (Cyclops) e Rebecca Romijn (Mystique). Degno di nota l’ingresso di Channing Tatum, reduce dall’ottimo debutto in “Deadpool & Wolverine“, che vestirà i panni di Gambit.

Di seguito il cast completo:

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Invisible Woman)

Anthony Mackie (Captain America)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Letitia Wright (Black Panther)

Paul Rudd (Ant-Man)

Wyatt Russell (John Walker)

Tenoch Huerta Mejia (Namor)

Ebon Moss-Bachrach (The Thing)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Kelsey Grammer (Beast)

Lewis Pullman (Sentry)

Danny Ramirez (Falcon)

Joseph Quinn (Human Torch)

David Harbour (Red Guardian)

Winston Duke (M’Baku)

Hannah John-Kamen (Ghost)

Tom Hiddleston (Loki)

Patrick Stewart (Charles Xavier)

Ian McKellen (Magneto)

Alan Cumming (Nightcrawler)

Rebecca Romijn (Mystique)

James Marsden (Cyclops)

Channing Tatum (Gambit)

Pedro Pascal (Mister Fantastic)

Alla regia torneranno Anthony e Joe Russo, già registi di “Avengers: Infinity War” e “Endgame“.

Tra le note dolenti, segnaliamo l’assenza di alcuni volti noti del MCU: Tom Holland (Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chris Pratt con i Guardians of the Galaxy, Mark Ruffalo (Hulk) e Brie Larson (Captain Marvel) non sono stati confermati.

Tuttavia, Cumberbatch è già stato annunciato per il sequel “Avengers: Secret Wars” previsto per il 2027.

Con un cast del genere Avengers: Doomsday si prospetta come un progetto cinematografico tra gli eventi più attesi del prossimo anno. La data da appuntare sul calendario è quella del 1 maggio 2026.