Ad Aprile le linee guida del Digital Markets Act (DMA) europeo hanno designato iPadOS come servizio “gatekeeper”, concedendo ad Apple sei mesi per conformarsi alle normative che includevano l’obbligo per il colosso di Cupertino di consentire agli utenti iPad nell’UE di selezionare il browser predefinito e rimuovere le app preinstallate, nonché di permettere alternative di terze parti al suo App Store.

Il mese scorso l’Epic Games Store e altri marketplace di app alternativi sono stati lanciati su iPhone nell’UE e ora Epic Games è approdato anche sull’iPad per gli utenti del Vecchio Continente che possono accedere a giochi come Fortnite e Fall Guys.

L’Epic Games Store (e Fortnite) sono disponibili su iPad in Europa

Il lancio avviene come parte del nuovo aggiornamento di iPadOS 18 che consente agli utenti dell’UE di scaricare app da app store di terze parti su iPad.

Oltre a essere disponibile su PC, Mac, Android, iPhone, ora l’Epic Games Store è disponibile anche su iPadOS e quindi su iPad, ma solo in UE per quanto riguarda iPhone e iPad, dove trova applicazione il DMA.

Insieme all’Epic Games Store, anche il marketplace di terze parti AltStore PAL è arrivato su iPad, offrendo l’accesso a emulatori e molto altro.