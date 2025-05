È ormai passato ben più di un anno (a settembre saranno due) dall’uscita di Amazfit Balance, dunque è più che lecito aspettarsi il lancio di un successore: a quanto pare Amazfit Balance 2 è reale, visto che in queste ore sono spuntate alcune intriganti anticipazioni, con tanto di immagini, video unboxing e un lancio che sarebbe addirittura dietro l’angolo.

Amazfit Balance 2 sta arrivando: spuntano immagini, unboxing e dettagli

Amazfit Balance è uno degli smartwatch più interessanti per rapporto qualità-prezzo, ma potrebbe essere presto “superato” dal nuovo modello: il presunto Amazfit Balance 2 dovrebbe offrire diversi miglioramenti riguardanti la durata della batteria, i materiali e le funzionalità.

In base alle immagini, risulta complicato distinguere a prima vista il nuovo modello da quello attualmente in commercio: abbiamo un design circolare e la maggior parte degli elementi sembra essere rimasta al suo posto; in realtà, secondo quanto riportato, lo smartwatch proporrà dimensioni leggermente superiori (47 mm anziché 46 mm), con l’intento di accogliere qualche cambiamento nei componenti.

Uno di questi è costituito dalla copertura del pannello AMOLED da 1,5 pollici: quest’ultimo sarà a quanto pare protetto da cristallo di zaffiro e non da un vetro temperato, con l’obiettivo di offrire una maggiore resistenza e durabilità. Il peso non ne risentirà particolarmente, con 59 grammi cinturino incluso.

La batteria dovrebbe rimanere da 475 mAh, ma secondo quanto riferito l’autonomia sarà migliore: la modalità standard può arrivare fino a 21 giorni, con un bel salto rispetto ai 14 promessi con il Balance attuale; migliora anche la durata con GPS a basso consumo, estesa a 67 ore (dalle 52 del primo modello). A questi passi avanti potrebbe contribuire il SoC, che potrebbe risultare lo stesso già visto su Amazfit T-Rex 3, con supporto a Bluetooth 5.2 e la presenza di ZeppOS 4.5.

Tra le funzionalità saranno presenti mappe offline e archiviazione musicale, ma anche monitoraggio del golf, modalità avanzate per la corsa e per le immersioni subacquee, che completeranno le tante altre già presenti sui prodotti Amazfit. L’ultima in particolare suggerisce che il produttore potrebbe aver aumentato la resistenza all’acqua oltre i 5 ATM del modello originale.

Su YouTube è addirittura spuntato un video che mostra l’unboxing del presunto Amazfit Balance 2, nel quale possiamo vedere quest’ultimo in azione già da vicino.

Quando uscirà Amazfit Balance 2? Prima di quanto pensiate

Le indiscrezioni puntano su un lancio di Amazfit Balance 2 fissato per il 20 maggio 2025, ossia tra meno di una settimana. Il prezzo in Cina dovrebbe aggirarsi sui 250 dollari (al cambio), dunque potremmo doverci aspettare un leggero aumento rispetto al listino del modello originale (249,90 euro). Per tutti i dettagli in tal senso dovremo aspettare la presentazione ufficiale.

