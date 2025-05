Se siete dei gamer enthusiast o semplicemente state valutando di acquistare un nuovo monitor da gaming OLED per sfruttare al meglio la vostra ultima scheda grafica macina FPS, in queste ore Mediaworld ha messo in campo un’ottima campagna promozionale sui monitor OLED che secondo noi vale la pena valutare.

I monitor OLED come saprete sono ormai i più ricercati, non solo dall’utenza gamer sia chiaro, tuttavia in ambito ludico questa tecnologia attualmente non ha rivali, riuscendo ormai a competere con i pannelli più veloci (TN e IPS) anche in fatto di refresh (vedi il nuovo Samsung Odyssey OLED G6 500 hertz).

Migliori monitor da gaming OLED in offerta su Mediaworld

Come spesso accade in queste occasioni, quella che trovate a seguire è una selezione personale dei prodotti che riteniamo più validi. In questi casi, soprattutto per le migliori offerte, ricordiamo che i prezzi possono variare anche in modo repentino; vi consigliamo quindi di essere rapidi qualora siate interessati a un particolare prodotto. Per rimanere aggiornati sulle offerte più convenienti relative al mondo tech invece, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Offerte Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Fatte le premesse del caso, ecco i migliori monitor OLED in offerta oggi su Mediaworld che abbiamo selezionato per voi, ricordandovi che per i clienti MW CLUB c’è un ulteriore sconto che varia da modello a modello. Ecco tutti i dettagli: