Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui OpenAI starebbe lavorando al lancio di un nuovo social network, una piattaforma che dovrebbe ricordare X.

Sebbene allo stato attuale il progetto sia ancora in una fase iniziale, pare che vi sia già una sorta di prototipo interno incentrato sulla generazione di immagini di ChatGPT e dotato di un feed social.

Cosa sappiamo del nuovo social network di OpenAI

Sempre secondo le indiscrezioni, Sam Altman, CEO di OpenAI, avrebbe chiesto dei feedback su tale progetto a terzi mentre al momento non è chiaro se nei programmi dell’azienda vi sia quello di rilasciare il social network come applicazione separata oppure di integrarlo in ChatGPT.

Senza dubbio il lancio di un social network sullo stile di X e con il supporto garantito da ChatGPT non può che rendere ancora più tesi i rapporti tra Sam Altman ed Elon Musk, che negli ultimi mesi si sono punzecchiati a vicenda più volte.

Ma un eventuale ingresso di OpenAI nel competititvo settore dei social network potrebbe dare fastidio anche a Meta, che pare stia valutando la possibilità di aggiungere un feed social alla futura app autonoma del suo assistente IA.

Un’app social fornirebbe ad OpenAI i propri dati unici e in tempo reale (di cui X e Meta dispongono già) per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale, che potrebbero essere sfruttati per aiutare gli utenti a condividere contenuti migliori.

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori dettagli sui progetti di OpenAI nel campo dei social network e magari entro la fine di quest’anno si potrebbe arrivare persino al suo lancio.