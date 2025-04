Nel continuo processo di evoluzione e potenziamento dell’esperienza utente, OpenAI ha annunciato l’introduzione di una nuova sezione “Library” all’interno di ChatGPT, pensata per semplificare l’accesso alle immagini generate dall’intelligenza artificiale; la novità, visibile da oggi su app mobile e nella versione web, riguarda tutti gli utenti, indipendentemente dal piano sottoscritto: Free, Plus o Pro.

ChatGPT riceve una galleria per organizzare e riscoprire le immagini create

Come spesso accade con le novità introdotte da OpenAI, la funzione è stata anticipata da un breve video dimostrativo, che mostra con chiarezza l’interfaccia e le modalità di utilizzo: dalla barra laterale dell’app, è ora possibile accedere alla nuova sezione “Library”, dove viene mostrata una griglia visiva di tutte le immagini generate con DALL·E, il modello di generazione immagini integrato in ChatGPT.

Il layout è semplice ma efficace, ogni immagine viene mostrata come anteprima in stile galleria, e nella parte bassa compare un pulsante dedicato alla creazione di nuove immagini, il che rende il flusso creativo particolarmente fluido, specie per chi utilizza spesso l’IA per produrre contenuti visuali.

La Libreria si rivela particolarmente comoda per chi fa un uso intensivo della generazione immagini, ad esempio per progetti grafici, concept art, sperimentazioni visive; si tratta quindi di un’implementazione che porta ordine e accessibilità, permettendo all’utente non solo di visualizzare rapidamente la propria produzione creativa, ma anche di riprendere spunti e rielaborarli senza dover necessariamente passare per i prompt testuali ogni volta.

La nuova sezione “Library” di ChatGPT rappresenta un piccolo ma significativo passo in avanti nel rendere l’interazione con l’IA di OpenAI sempre più visuale, intuitiva e personalizzata, se da un lato continua a evolversi come strumento testuale potente, dall’altro prende sempre più la forma di una suite creativa completa, capace di inglobare testi, immagini, codice e molto altro.

La novità è attualmente in fase di distribuzione, come già detto, per tutti gli utenti Free, Plus o Pro; basterà dunque avere un po’ di pazienza prima di poterla utilizzare tramite l’app o attraverso la versione web dello strumento di OpenAI.