Se siete alla ricerca di un mini PC per la casa, ma anche per lo studio o per il lavoro, e non volete spendere grosse cifre, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi. Il Geekom Mini Air12 è in offerta sia su Amazon sia sul sito ufficiale grazie a due intriganti coupon: vediamo cosa offre e come approfittare della promozione.

Il mini PC Geekom Air12 è in offerta con coupon su Amazon e sito ufficiale

I mini PC costituiscono la scelta gusta se cercate qualcosa di versatile per l’uso domestico (e non solo) e che al contempo offra dimensioni compatte, consumi energetici ridotti e silenziosità nell’utilizzo. Risultano anche comodi da spostare durante i viaggi, e questo Geekom non fa eccezione.

Geekom Mini Air12 è un mini PC che unisce compattezza a caratteristiche tecniche interessanti: il suo cuore è costituito dal processore Intel Alder Lake N150 di 12a generazione, affiancato da memorie RAM DDR5 da 16 GB e da un SSD da 512 GB (con supporto per l’espansione fino a 1 TB). Supporta la visualizzazione di schermi 4K, e nonostante le dimensioni compatte (117 x 112 x 34,2 mm), mette a disposizione due porte USB 3.2 Gen 2 posteriori, una porta USB 3.2 Gen 2 anteriore, due porte USB-C (una anteriore e una posteriore), porta per il jack audio da 3,5 mm, lettore di schede SD, HDMI 2.0, Mini DP 1.4 e RJ45.

Mini Air12 supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 e viene proposto con Windows 11 Pro preinstallato: eventualmente risulta comunque compatibile con altri sistemi operativi, come Linux e FydeOS. Vale inoltre la pena far notare che il produttore offre una garanzia di tre anni, e che inclusi nella confezione ci sono il cavo HDMI e il supporto con standard VESA per l’eventuale montaggio a muro.

Geekom Mini Air12 con l’upgrade del processore N150 (che ha preso il posto dell’N100) ha un prezzo consigliato di 299 euro, ma in queste ore potete approfittare di due codici sconto per portarvelo a casa con uno sconto di 60 euro. Sul sito ufficiale potete utilizzare il coupon TUTTOAIR12 per ottenere un ribasso di 60 euro (fino al 31 maggio 2025) e scendere fino a 239 euro. Discorso simile su Amazon: qui potete digitare il coupon TTAIR12N150 per avere uno sconto del 20% e acquistarlo a 239,20 euro. In tutti e due i casi potete inoltre usufruire della spedizione gratuita.

Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere: scegliete voi il sito che preferite.