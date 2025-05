Narwal presenta un nuovo modello della sua fortunata serie Freo: si tratta di Narwal Freo Z10, un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per automatizzare completamente l’attività quotidiana di pulizia della casa. Scopriamolo insieme più da vicino, con tanto di prezzo italiano e offerte di lancio.

Narwal Freo Z10 arriva in Italia con sistema anti-groviglio e mocio triangolare

Il mese scorso abbiamo conosciuto Freo Z10 Ultra, ma chi vuole spendere qualcosa meno senza troppe rinunce può optare da ora per Freo Z10: il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti è studiato per mettere a disposizione un ambiente domestico sempre fresco e pulito, senza stress. Tra le caratteristiche principali possiamo citare l’integrazione dell’inedito sistema DualFlow Anti-groviglio, che impedisce l’aggrovigliamento delle spazzole, e l’avanzato mocio triangolare con sistema EdgeReach, pensato per raggiungere anche gli angoli complicati.

Narwal Freo Z10 offre una potenza di aspirazione di 15.000 Pa e risulta l’ideale per rimuovere polvere, peli e detriti da tutte le superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri. Grazie al rilevamento intelligente dello sporco, il nuovo robot può non solo individuare le più piccole tracce di sporco, ma anche utilizzare strategie di pulizia adattive.

Il già citato sistema DualFlow Anti-groviglio propone una spazzola principale flottante progettata per evitare l’accumulo di peli e capelli, affiancata da spazzole laterali auto-districanti: questa soluzione contribuisce a mantenere il sistema pulito, minimizzando gli interventi di manutenzione dell’utente.

Per il lavaggio entra in gioco il mocio triangolare con sistema EdgeReach: applica una pressione uniforme di 8 N, che promette la rimozione efficace di qualsiasi tipologia di sporco, che si tratti di residui di cibo o di macchie di caffè; la sua forma particolare permette a Freo Z10 di raggiungere anche i bordi e gli angoli più difficili. Il nuovo robot può contare anche sul sistema Freo Mind 2.0 Pro, che grazie all’intelligenza artificiale offre strategie personalizzate in base alle abitudini dell’utente e un sistema per evitare gli ostacoli a 360 gradi.

La stazione intelligente può gestire tutte le operazioni di pulizia interna in modo autonomo: sempre grazie all’IA, può valutare il livello di sporco dei panni e attivare cicli di lavaggio adeguati con acqua riscaldata tra 45° C e 75° C, eliminando fino al 99,99% dei batteri; una volta terminato il lavaggio, i panni, i tubi e i sacchetti vengono asciugati con aria calda a 40° C, così da prevenire eventuali odori e residui di umidità. Secondo quanto dichiarato dalla casa, la capienza del sacchetto (2,5 litri) consente fino a 120 giorni di utilizzo senza svuotamento.

Prezzo e offerte di lancio di Narwal Freo Z10

Narwal Freo Z10 è disponibile in preordine su Amazon e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 899 euro. Dal 19 maggio all’8 giugno 2025 sarà possibile approfittare di un’offerta di lancio, che prevede uno sconto di 100 euro e un pacchetto di accessori in omaggio (valore di 149,99 euro, fino a esaurimento scorte). Sul sito ufficiale, da oggi fino al 18 maggio è possibile iscriversi per partecipare a una lotteria con vincita garantita: sono in palio coupon fino a 50 euro e un Freo Z10 gratuito.