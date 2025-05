ECOVACS DEEBOT T80 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che si colloca tra i modelli top di gamma dell’azienda, giusto un filo sotto rispetto ai modelli che potremmo definire premium, perché ancor più costosi e tecnologicamente avanzati. Si tratta di una novità che porta molte delle tecnologie avanzate dei dispositivi della serie X (come l’X8 Omni e il nuovo X9 Pro Omni) in una fascia di prezzo leggermente più accessibile, andando ovviamente a limare ove possibile sulle specifiche e sulle funzionalità.

Dopo averlo provato per diversi giorni siamo pronti per raccontarvi come va, pregi e difetti, di uno dei prodotti che a tendere potrebbe rappresentare il migliore per rapporto caratteristiche / prezzo, soprattutto qualora il prezzo scendesse ulteriormente.

Design e costruzione

ECOVACS DEEBOT T80 Omni si presenta con un design abbastanza standard: circolare, elegante e parzialmente ribassato (alto meno di 10 cm, quindi non il più basso ma nemmeno fra i più alti), non avendo la torretta, ideale dunque per infilarsi sotto mobili e divani. La scocca, realizzata in plastica di buona qualità con una finitura opaca elegante, risulta piacevole alla vista ma tende purtroppo a evidenziare la polvere che vi si deposita per effetto elettrostatico. Frontalmente è alloggiato il modulo di navigazione AIVI composto da una telecamera, luce bianca ad effetto torcia per navigare meglio in ambienti scuri e sensori 3D che aiutano il robot a “vedere” ed evitare oggetti inattesi sul suo percorso.

Sotto al robot troviamo le componenti fondamentali: una spazzola centrale a rullo con setole disposte a V, e una spazzolina laterale (singola). Sul retro spicca il rullo mop cilindrico: una differenza chiave rispetto ai robot tradizionali con panni piatti o due mop rotanti. Il rullo OZMO occupa quasi tutta la larghezza del dispositivo e può uscire leggermente dal profilo laterale quando necessario, consentendo di pulire vicino ai battiscopa con una precisione millimetrica

La base di ricarica e servizio OMNI inclusa è inevitabilmente voluminosa, ma meno rispetto alla media e questo fa sicuramente piacere perché l’ingombro è meno importante, parliamo di 25 x 35 x 50 cm. Ha un aspetto moderno in plastica scura, in perfetta continuità col robot, e ospita due serbatoi trasparenti per l’acqua (pulita e reflua) che risultano facili da estrarre. Per monitorarli a vista però è necessario sollevarli perché quando inseriti sono coperti dalla plastica nera opaca. Nella parte centrale della base c’è il vano con il sacchetto per la polvere (accessibile aprendo lo sportello frontale), mentre a terra si trova l’alloggiamento dove il T80 si parcheggia per la ricarica, lo svuotamento della polvere raccolta e il lavaggio del rullo. Non mancano indicatori LED per mostrare lo stato di funzionamento e la connettività Wi-Fi.

Esperienza d’uso e prestazioni di pulizia

Veniamo alle prestazioni di pulizia di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti e iniziamo da uno de punti di forza ovvero l’aspirazione. Nelle prove quotidiane ha dimostrato un’ottima capacità aspirante su diverse superfici, confermando un po’ le aspettative create dal valore della “potenza” pari a 18.000 Pa. Su pavimenti duri (gres e parquet) riesce a raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali con una sola passata. La funzione di riconoscimento tappeti poi lavora in maniera intelligente: quando il robot sale su un tappeto o moquette, alza immediatamente il rullo mop (per non bagnarlo) e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione. Efficace.

Passando invece alla funzione di lavaggio, non possiamo che elogiare l’OZMO Roller di cui è dotato, così come avevamo fatto per ECOVACS DEEBOT X8 Pro Omni. In pratica, al posto di trascinare un panno umido, questo robot sfrutta un rullo rotante in microfibra che esercita una pressione costante sul pavimento (riesce a strofinare il suolo in modo più energico rispetto ai tradizionali mop rotanti), proprio come fanno le Lavapavimenti. Nei test con macchie secche come caffè asciutto e impronte di fango, il T80 ha rimosso la maggior parte dello sporco già al primo passaggio. Per le macchie più ostinate entra in gioco la funzione AI Instant Re-Mop: il robot riconosce lo sporco residuo e insiste su quell’area, passando più volte o incrociando le traiettorie (modalità Deep Scrub a doppio passaggio incrociato). Fra le criticità di questo sistema ne segnaliamo due: se tra le mattonelle ci sono fughe profonde, aumenta il rischio che lo sporco vi si incastri dentro; la seconda riguarda il tipo di sporco, sconsigliamo di farlo passare su sporco appiccicoso o molliccio in quanto il rischio è che si depositi su qualche altro componente e il robot lo sparga in giro per casa in maniera causale, vanno benissimo invece i liquidi. Al termine di ogni stanza (o quando il rullo risulta molto sporco) torna brevemente alla base per sciacquare il mop e riporre in stazione lo sporco, così da proseguire la pulizia con un rullo sempre pulito e non trascinare residui altrove.

Grazie alla spazzola laterale e all’estensione del rullo verso l’esterno, il T80 pulisce bene lungo i bordi delle pareti. Tuttavia, come tutti i robot circolari sprovvisti di braccio estendibile per la spazzola laterale, non può fisicamente raggiungere il punto esatto negli angoli a 90° tra due pareti: rimane un piccolo triangolo di pochi centimetri quadrati che potrebbe richiedere un passaggio manuale.

In termini di navigazione e mappatura invece ci ha convinto appieno. Durante il primo avvio il robot effettua una mappatura rapida dell’appartamento (in pochi minuti ha creato una piantina precisa di tutte le stanze, che è possibile vedere anche in 3D). Di fronte a ostacoli imprevisti, il sistema AIVI 3D ha riconosciuto molti di essi e il robot ha rallentato, li ha aggirati dolcemente o li ha evitati del tutto. Oggetti molto piccoli o bassi (come un calzino sottile o fili elettrici sparsi) rappresentano ancora una sfida, ma in generale l’evitamento degli ostacoli è migliorato rispetto alle generazioni precedenti. È disponibile anche la funzione di video streaming per vedere in tempo reale attraverso la fotocamera del robot e persino comunicare a voce tramite di essa: una caratteristica utile per controllare la casa o dare un’occhiata ai propri animali domestici, sebbene non sia l’uso principale di un aspirapolvere.

App e funzioni da remoto

Per gestire il robot vi basta scaricare sullo smartphone l’app Ecovacs Home, disponibile sia su Android che su iOS. Tramite questa si può personalizzare praticamente ogni aspetto: dalla suddivisione delle stanze (rinominandole e unendole/separandole a piacimento) alla definizione di zone no-go e no-mop (aree in cui il robot non deve passare o non deve lavare). Si possono programmare pulizie automatiche a orari prestabiliti, anche specificando differenti modalità per ogni giorno della settimana. Molto comoda la possibilità di selezionare singole stanze o zone precise per una pulizia mirata (ad esempio, solo la zona cucina dopo i pasti) senza dover pulire tutta la casa. Nell’app è presente anche un registro delle pulizie con la cronologia, oltre a una sezione manutenzione che avvisa quando è ora di cambiare filtro, spazzole o svuotare il sacchetto. L’integrazione con gli assistenti vocali esterni funziona bene: con Alexa e Google Assistant si possono avviare o interrompere le pulizie e richiamare il robot alla base con comandi vocali semplici. Manca, come detto, un assistente vocale integrato nel robot.

Stazione di ricarica e batteria

Uno degli aspetti che rende il T80 Omni adatto all’uso quotidiano senza pensieri è la sua base OMNI multi-funzione. Al termine di ogni sessione di pulizia, il robot torna alla base e in automatico svolge diverse operazioni: svuota il contenitore della polvere interno aspirando lo sporco raccolto nel sacchetto sigillato (operazione un po’ rumorosa ma che dura pochi secondi), lava il rullo mop facendo scorrere acqua pulita e strofinandolo contro una griglia dedicata, infine attiva l’asciugatura con aria calda a 45°C per evitare che il panno rimanga umido favorendo cattivi odori. Abbiamo verificato che il rullo, dopo circa 2 ore di asciugatura, risulta effettivamente asciutto al tatto e pronto per la prossima pulizia. Nel nostro caso dobbiamo segnalare una certa rumorosità durante il processo di asciugatura, tale da rendersi fastidioso se posizionato in una stanza comune come ad esempio salotto.

La base ha anche un serbatoio per il detergente liquido: ad ogni lavaggio dosa automaticamente qualche millilitro di soluzione nell’acqua, migliorando la rimozione dello sporco e igienizzando i pavimenti. Allo stesso modo, il sacchetto della polvere da ~3 litri è sufficiente per diverse settimane di utilizzo in un appartamento medio prima di dover essere sostituito.

L’autonomia operativa ci ha soddisfatto: nel nostro test, su una superficie di circa 75 m² con pulizia completa (aspirazione + lavaggio), ha concluso il lavoro con una singola carica, tornando alla base con ancora circa il 45% di batteria residua. È poi presente il sistema Recharge & Resume dove una volta scarico il T80 torna alla base, si ricarica quel tanto che basta per terminare, e riprende la pulizia dal punto esatto in cui l’aveva interrotta. La ricarica completa richiede diverse ore (circa 4-5 ore da 0 a 100%), ma questo avviene tipicamente di notte o tra un ciclo e l’altro, senza impatto sull’operatività quotidiana.

Confronto con DEEBOT X8 Omni e X8 Pro Omni

Le differenze tra T80 Omni e X8 Omni (standard e Pro) sono tutto sommato poche, ma meritano di essere evidenziate. Il modello X8 Pro Omni ha dalla sua una batteria leggermente più capiente (circa 6.400 mAh) che gli conferisce un’autonomia sulla carta più lunga di un 15%; in pratica però, per appartamenti di medie dimensioni la differenza è poco avvertibile, dato che entrambi coprono ampie superfici senza bisogno di ricaricarsi a metà opera. Il T80 Omni adotta poi il sistema ZeroTangle 3.0 per la spazzola principale e laterale (lo stesso previsto sul più costoso X9 Pro), mentre gli X8 Omni utilizzano la pur valida versione 2.0. In termini reali, già l’X8 gestisce bene i peli evitando grovigli. Un’altra differenza riguarda l’assistente vocale integrato: i modelli X8 includono YIKO-GPT, un assistente AI a cui impartire comandi vocali direttamente (es: “vai a pulire la cucina”), mentre il T80 ne è privo. Come accennato, ciò significa che con il T80 si userà l’app o gli assistenti Alexa/Google per controllarlo, rinunciando ai comandi vocali diretti al robot – una mancanza che a nostro avviso incide poco sull’uso quotidiano.a

Ci sono poi piccole differenze nelle specifiche della stazione di pulizia: la base degli X8 Omni lava il mop con acqua fino a 75°C e asciuga con aria a ~60°C, mentre la base del T80 Omni impiega un sistema di lavaggio a temperatura controllata (circa 50-55°C) e asciuga a 45°C. Nei nostri test questa discrepanza non ha avuto un impatto significativo: il rullo del T80 veniva comunque pulito a dovere e asciugato sufficientemente, anche se impiega un po’ più tempo per asciugarsi completamente rispetto all’X8. Ben differente invece in termini di rumorosità durante l’asciugatura dove X8 è quasi impercettibile a confronto di un T80 Omni abbastanza fastidioso. Infine, segnaliamo che l’X8 Pro Omni offre una funzione di videosorveglianza leggermente più evoluta: consente di utilizzare il robot come “sentinella” domestica muovendolo manualmente tramite app e guardando il video in diretta, funzionalità che sul T80 (e sull’X8 standard) è presente in forma più basilare o limitata.

E poi c’è ovviamente la differenza di prezzo di circa 200€ in meno per T80 Omni, sia sul prezzo di listino che sulle offerte.

Considerazioni finali

Dopo settimane di utilizzo intensivo, possiamo affermare che ECOVACS DEEBOT T80 Omni è un robot aspirapolvere-lavapavimenti soddisfacente. L’esperienza d’uso è quella di un prodotto maturo e ben progettato: pulisce in modo efficiente e intelligente, richiede pochissima assistenza da parte nostra e porta innovazioni reali (come il rullo OZMO) che migliora il lavaggio. È disponibile in Italia ad un prezzo di listino di 1099€ tuttavia subito scontato a 899€ (mentre scriviamo questa recensione a 938€), quest’ultimo un prezzo più idoneo per migliorare il rapporto qualità prezzo e risultare più accattivante, qualora scendesse sotto i 700 euro risulterebbe però un best buy e non stentiamo a credere che possa arrivarci presto.

Pro: Potenza di aspirazione elevata e pulizia completa 2-in-1



Autonomia e manutenzione ridotta Contro: Non riesce a pulire gli angoli più estremi



Processo di asciugatura più rumoroso del solito



Niente modalità solo lavaggio