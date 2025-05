In queste ore, Apple sta lanciando a livello globale una nuova playlist ufficiale su Apple Music: si chiama “Viral Chart” e si basa su Shazam, altro popolare servizio del colosso di Cupertino avente a che fare col mondo della musica.

In particolare, Viral Chart sfrutta proprio il meccanismo di Shazam, che viene utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo per scoprire i titoli delle canzoni ascoltate nelle maniere più disparate, e raccoglie i brani più cercati in una playlist in costante aggiornamento. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, la pagina della nuova playlist su Shazam invita l’utente all’ascolto su Apple Music, dove è possibile anche scoprire maggiori informazioni. La descrizione della playlist, recita infatti: «Dimentica tutto ciò che pensavi di sapere sulla musica che spopola sul web e dilaga nell’etere. La nuova playlist Viral chart di Shazam non segue solo i successi di TikTok: dallo streaming ai social, dagli spot in TV a quel pezzo del 2004 tornato improvvisamente di moda nei bar o negli stadi, la selezione cattura l’intero spettro delle canzoni che stanno esplodendo, nell’istante stesso della deflagrazione. Qui trovi la classifica dei brani in ascesa a livello globale, individuati quotidianamente da milioni di persone curiose che premono freneticamente il tasto dell’app. Controllala ogni giorno per restare sul pezzo».

David Emery di Apple Music UK ha raccontato su Threads che la playlist offre una panoramica completa delle canzoni che diventano virali su Shazam in giro per il mondo e viene aggiornata praticamente in tempo reale in base alla crescita settimanale monitorata su Shazam. Nel momento in cui si scrive, il podio delle canzoni più cercate su Shazam — qui il link diretto alla playlist Viral Chart su Apple Music per ascoltarle subito — comprende: