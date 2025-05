Il futuro dell’intelligenza artificiale secondo Apple passa da una strategia tanto ambiziosa quanto strutturata, che parte come sempre da una componente indispensabile: i chip. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, il team Apple dedicato allo sviluppo dei processori sta lavorando su più fronti contemporaneamente, dai futuri chip per Mac ai primi chip progettati ad hoc per i serve IA, fino ad arrivare a componenti specializzati destinati ai dispositivi wearable di prossima generazione.

I prossimi chip Apple per Mac

Apple avrebbe già avviato lo sviluppo delle prossime generazioni di chip per Mac, con nomi in codice evocativi come Komodo, Borneo e Sotra, che delineano una roadmap piuttosto chiara; Komodo dovrebbe rappresentare l’architettura dei chip M6 (attesi dopo gli M5 di quest’anno), Borneo sarà alla base dei chip M7 e, ben più misterioso e probabilmente più potente, il chip denominato Sotra che potrebbe debuttare successivamente come una versione ancora più avanzata per i Mac di fascia professionale.

Come da tradizione, Apple non si limiterà a semplici upgrade prestazionali, ogni nuova generazione sarà presumibilmente ottimizzata per alimentare le future funzionalità legate a Apple Intelligence, l’iniziativa software che porterà l’intelligenza artificiale sempre più al centro dell’ecosistema dell’azienda.

Apple al lavoro sui primi chip per server IA

La grande novità però, riguarda un ambito mai affrontato direttamente prima d’ora dall’azienda di Cupertino: lo sviluppo di chip per server destinati esclusivamente all’elaborazione di richieste IA.

Stando a quanto riferito, si tratta dei primi processori Apple progettati espressamente per alimentare i serve interni, una mossa che segna un cambio di passo importante rispetto alla situazione attuale, in cui l’azienda utilizza chip Mac di fascia alta per alimentare l’infrastruttura server.

Il progetto ha nome in codice Baltra e comprenderà diverse configurazioni di chip con potenze computazionali fino a otto volte superiori a quelle dell’attuale M3 Ultra, combinando un numero molto più elevato di CPU e GPU.

Il completamento di questi chip è atteso entro il 2027, data che potrebbe coincidere con il pieno dispiegamento di Apple Intelligence su scala globale.

Chip dedicati per occhiali smart, Apple Watch e AirPods con fotocamera

Ma non finisce qui, secondo Bloomberg Apple avrebbe messo nel mirino anche il segmento dei dispositivi indossabili intelligenti, lavorando su chip appositamente sviluppati per alimentare una nuova generazione di prodotti.

Tra questi spiccano in particolare occhiali smart che potrebbero rivaleggiare con i Ray-Ban Meta, nonché Apple Watch e AirPods dotati di fotocamere, prodotti finora solo ipotizzati in alcune indiscrezioni ma che ora sembrano più reali.

Tutti questi dispositivi dovrebbero vedere la luce già nel 2027, in parallelo con il lancio dei chip server e con un possibile salto generazionale della piattaforma IA di Apple.

Sebbene non ci siano tempistiche ufficiali o conferme da parte dell’azienda, il quadro delineato dalle indiscrezioni appare coerente con la filosofia di Cupertino: controllo verticale dell’hardware, ottimizzazione IA su misura e protezione dell’ecosistema.

Il 2027 potrebbe rappresentare un anno cruciale per Apple, con l’arrivo dei chip Baltra nei data center, dei nuovi chip M7 per Mac e dei dispositivi indossabili più futuristici mai visti a Cupertino; una visione di lungo periodo dove ogni tassello sarà funzionale ad un unico obbiettivo, mettere l’intelligenza artificiale al servizio dell’utente finale.