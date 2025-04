Manca sempre meno all’uscita ufficiale della nuova console della compagnia di Kyoto, Nintendo Switch 2, prevista per il prossimo 5 giugno, con Mario Kart World come uno dei principali titoli di punta. Nel frattempo però emergono diverse informazioni in merito al formato fisico dei titoli di terze parti, che potrebbero svelare una sorpresa piuttosto spiacevole per i giocatori collezionisti: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nintendo Switch 2: solo Game-Key per i titoli di terze parti

Nel corso degli ultimi anni, complice la maggior capacità dei supporti di memoria e l’aumento della velocità delle connessioni internet, il formato digital delivery sta acquistando sempre più terreno rispetto al formato fisico, soprattutto nell’industria dei videogiochi. Nello specifico, durante l’ultimo Direct tenuto da Nintendo qualche settimana fa, sono state mostrate per la prima volta le cartucce Game-Key di Nintendo Switch 2: si tratta di un formato inedito di cartucce che non comprenderanno al loro interno il gioco, ma permetteranno esclusivamente di scaricare il titolo in questione in formato digital delivery dall’eShop di Nintendo.

Stando a diverse fonti, i titoli delle compagnie terze parti saranno disponibili esclusivamente in formato Game-Key, cessando di fatto l’esistenza di vere e proprie cartucce fisiche, al contrario dei titoli realizzati e pubblicati da Nintendo come Mario Kart World o Donkey Kong Bananza, in arrivo nel mese di luglio.

Alla luce di questo, le confezioni di titoli terze parti come Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Sonic X Shadow Generations, Suikoden I & II HD Remaster e Street Fighter 6 presenteranno molto probabilmente una game-key all’interno della confezione per accedere alla versione digitale del relativo gioco, necessitando dunque di una connessione a internet. La confezione dei titoli sopracitati riporterà dunque un disclaimer, che evidenzierà il formato Game-Key e il peso di download del gioco.

Discorso diverso invece per le versioni Nintendo Switch 2 Edition, ovvero titoli già usciti sulla precedente console e rimasterizzati per Nintendo Switch 2, come Kirby e La Terra Perduta o il futuro Metroid Prime 4, che continueranno ad avere il classico formato fisico, senza necessità di download.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito dalle compagnie terze parti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.