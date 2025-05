WhatsApp Beta per iOS continua a essere un cantiere aperto, con il team di sviluppo che lavora costantemente per migliorare l’esperienza utente, implementare nuove funzioni e correggere i bug presenti.

Dopo aver reso disponibile per alcuni beta tester la possibilità di creare chat di gruppo “vuote”, il team di sviluppo ha avviato il rilascio di una nuova funzionalità, momentaneamente disponibile per alcuni beta tester.

L’ultima beta di WhatsApp per iOS porta con sé una novità

Con la versione 25.14.10.72 beta di WhatsApp per iOS, il team di sviluppo della popolare app di messaggistica ha reso disponibile ad alcuni beta tester una nuova funzionalità che verrà resa disponibile per tutti in futuro.

Nello specifico l’app sta integrando una sorta di browser “interno” che consente di aprire determinati link (quelli protetti dal protocollo HTTPS e che soddisfano altri criteri che si applicano nello specifico alle aziende) senza bisogno di lasciare l’app.

Come potete osservare dalla seguente immagine (via WABetaInfo), se un utente riceve un link (sicuro) ed effettua un tap su di esso per aprirlo, WhatsApp non aprirà più la pagina sul browser predefinito dello smartphone ma, appunto, direttamente in questo browser interno.

Nel caso in cui l’utente desideri aprire il link tramite il browser che usa abitualmente sul proprio dispositivo, potrà fare questa operazione tramite l’opzione dedicata nel menù “altro” (quello coi tre pallini in alto a destra); si tratta di un passaggio in più, è vero, ma questo browser interno può far comodo nel caso in cui il link da aprire rimandi a un contenuto di rapida consultazione, come ad esempio un catalogo.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.