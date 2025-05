WhatsApp continua a evolversi, implementando nuove funzionalità (come la rimozione automatica dei messaggi citati e poi eliminati dalle risposte arrivata a fine aprile) o sviluppando le novità che vedremo in futuro.

L’ultima versione beta del client per iOS della popolare app di messaggistica porta con sé una novità che riguarda la possibilità di creare chat di gruppo “vuote” (ovvero senza altri membri), già disponibile per alcuni beta tester.

WhatsApp Beta per iOS anticipa una novità che vedremo presto

La versione 25.13.10.73 beta di WhatsApp per iOS rende disponibile per alcuni beta tester una nuova funzionalità che abilita la creazione di chat di gruppo “vuote”, ovvero senza aggiungere altri membri (via WaBetaInfo).

Avviando la creazione di una nuova chat di gruppo (tap sul tasto “+” in alto a destra, e poi tap su “Nuovo gruppo”), il tasto “Avanti”, attualmente disattivato quando non abbiamo selezionato almeno un altro contatto da aggiungere al gruppo, viene sostituito dal tasto “Salta” che compare fin quando non vengono selezionati altri contatti.

Effettuando un tap su “Salta”, come mostra la seguente immagine, il processo della creazione della chat di gruppo continua senza problemi: è possibile aggiungere il nome del gruppo, personalizzare l’immagine del gruppo, abilitare i messaggi effimeri e modificare i permessi. Terminando il processo, verrà creata una chat senza altri membri presenti: colui che ha creato il gruppo, potrà aggiungerli in un secondo momento.

In alternativa, gli utenti potranno usare questi gruppi “vuoti” come dei veri e propri spazi personali per organizzare promemoria e idee, ovviamente protetti dalla crittografia end-to-end come tutti gli altri ambiti della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.