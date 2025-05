Notizia potenzialmente molto interessante in arrivo per tutti gli appassionati di calcio e tecnologia abbonati a DAZN. Mentre è ormai confermato da tempo che l’attesissimo Mondiale per Club FIFA 2025, con il suo nuovo formato a 32 squadre, sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma streaming per chiunque (previa registrazione), indiscrezioni estremamente dettagliate e credibili, emerse direttamente dal call center dell’azienda, suggeriscono che per gli abbonati paganti ci sarà un trattamento decisamente “Premium”. La novità più succosa? Un significativo e atteso upgrade tecnologico che porterà finalmente l’HDR e l’audio multicanale Dolby 5.1 sull’applicazione, proprio in occasione del torneo estivo.

In occasione del Mondiale per Club, DAZN mette a disposizione due novità per i propri abbonati

Ricorderete infatti l’accordo storico annunciato mesi fa: DAZN si è assicurata i diritti globali per trasmettere tutte le 63 partite del Mondiale per Club, rendendole accessibili senza costi aggiuntivi a livello mondiale. Tuttavia, sembra che DAZN voglia comunque offrire un valido motivo per mantenere attivo l’abbonamento anche durante questo periodo di trasmissione gratuita, puntando proprio sulla qualità dell’esperienza visiva e sonora.

Secondo quanto riportato da una testimonianza di un utente durante un (parecchio insistente) tentativo di disdetta, l’operatrice del call center DAZN avrebbe svelato i benefit esclusivi riservati agli abbonati per il Mondiale per Club. Si parla specificamente di una visione in HDR (High Dynamic Range), e dell’introduzione del Dolby 5.1 Surround. Ma i vantaggi per gli abbonati, stando a questa comunicazione interna, non finirebbero qui. L’operatrice avrebbe elencato un pacchetto “Premium” completo che includerebbe anche:

La possibilità di rivedere tutte le 63 partite integralmente on demand (VoD) , fondamentale considerando che molti match si giocheranno di notte per via del fuso orario statunitense.

, fondamentale considerando che molti match si giocheranno di notte per via del fuso orario statunitense. Una copertura editoriale estesa dell’evento, con contenuti esclusivi “dietro le quinte” con allenatori e giocatori.

dell’evento, con contenuti esclusivi “dietro le quinte” con allenatori e giocatori. La possibilità di scaricare i contenuti sul proprio dispositivo per la visione offline.

sul proprio dispositivo per la visione offline. Lo streaming disponibile su 3 dispositivi diversi contemporaneamente (in linea con alcuni piani attuali).

contemporaneamente (in linea con alcuni piani attuali). Uno sconto del 20% sul FIFA Store ufficiale e la possibilità di vincere biglietti per la finalissima di New York.

ufficiale e la possibilità di di New York. Accesso a una FanZone esclusiva e a offerte dedicate su DAZN Bet.

È importante sottolineare un aspetto cruciale: DAZN non ha ancora confermato ufficialmente queste informazioni. Tuttavia, la precisione e il dettaglio della comunicazione fornita dal call center la rendono decisamente credibile. Sembra trattarsi di direttive interne già diramate per gestire le richieste di disdetta e incentivare gli utenti a rimanere abbonati.

Questo scenario si inserisce peraltro in un contesto più ampio relativo alle pratiche di DAZN per rendere difficoltosa la disdetta dell’abbonamento (trovate la nostra guida che spiega come procedere a questo indirizzo). L’utente che ha ricevuto queste informazioni, infatti, stava cercando di cancellare il proprio account al termine di un periodo promozionale e si è trovato di fronte a popup con nuove offerte e una lunga chat con l’operatrice, la quale ha ripetutamente cercato di convincerlo a restare, usando proprio il Mondiale per Club e questi benefit esclusivi come leva principale, omettendo inizialmente la gratuità della visione base.

