Novità in vista per il mondo del calcio in tv e online. I diritti di trasmissione delle partite del Mondiale per Club FIFA e della Serie B sono infatti stati acquisti da DAZN e dal neonato canale della Lega su Amazon Prime Video, permettendo così a tutti gli appassionati dello sport più famoso del mondo di non perdersi nemmeno un’azione delle proprie squadre preferite.

Il Mondiale per Club FIFA: DAZN trasmetterà tutte le gare in diretta

DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione della nuova Coppa del Mondo per Club FIFA, che si terrà negli USA dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

La competizione coinvolgerà 32 squadre da tutto il mondo e darà vita a 63 match che potranno essere seguiti gratuitamente e in chiaro sulla piattaforma di streaming, che si è altresì riservata il diritto di sublicenziare le dirette a emittenti locali interessate alla trasmissione in chiaro.

L’accordo fa inoltre parte di una partnership più ampia tra DAZN e FIFA: la piattaforma di streaming integrerà nella sua app anche la libreria FIFA+, con i momenti che hanno segnato la storia del calcio e il replay completo di tutte le partite.

Serie B, cosa cambia dopo l’accordo tra Amazon e Lega

Novità anche dal mondo della serie cadetta, con Amazon e la Lega di Serie B che hanno trovato un accordo che permetterà lo sviluppo di un canale dedicato.

Oltre a DAZN, piattaforma in cui la Serie B è presente all’interno dei diversi pacchetti, le partite saranno dunque visibili anche su LaB Channel di Prime Video al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi tre mesi e 9,99 euro al mese per i mesi successivi.

Il confronto rispetto alla proposta di DAZN (il più economico abbonamento DAZN Goal Pass ha un costo di 13,99 euro al mese), sembra far preferire la nuova offerta. Ricordiamo tuttavia che per vedere LaB Channel è sempre necessario un abbonamento ad Amazon Prime e che Goal Pass di DAZN offre agli spettatori anche la possibilità di vedere altri sport e le tre partite di Serie A in co-esclusiva con Sky.