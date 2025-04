Nelle ultime ore WhatsApp per iOS ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta con sé una novità non menzionata dal changelog fornito dal team di sviluppo.

La popolare app di messaggistica, nella sua declinazione per iPhone, va a migliorare la funzionalità di risposta ai messaggi, eliminando dalle (eventuali) citazioni quei messaggi che vengono eliminati dal mittente.

WhatsApp per iOS: arriva una novità in ottica privacy

WhatsApp per iOS raggiunge la versione 25.12.73 sul canale stabile tramite un aggiornamento (distribuito a partire da ieri) che non porta con sé novità, almeno stando al changelog ufficiale:

Aggiorniamo regolarmente l’app per correggere errori, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza dei nostri utenti. Grazie per aver scelto di usare WhatsApp!

In realtà, come anticipato in apertura, con questa versione dell’app arriva un’interessante novità in ottica privacy per gli utenti iPhone, messa in mostra nella seguente immagine: se rispondiamo a un messaggio citandolo e il mittente di questo messaggio decide di eliminarlo per tutti, il messaggio citato sparirà automaticamente dalla nostra risposta.

La nuova aggiunta (disponibile nelle chat singole e nelle chat di gruppo) permette agli utenti di avere un maggiore controllo della privacy: fino a pochi giorni fa, anche se il mittente avesse eliminato il messaggio, questo (o una parte in caso di messaggio lungo) sarebbe stato visibile nella risposta con citazione. Ora, invece, se il mittente riconosce di aver inviato qualcosa per sbaglio, può eliminarla effettivamente (anche se ciò non lo “salva” da eventuali screenshot).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.