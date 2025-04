Qualche giorno fa, il team di WhatsApp ha annunciato una nuova potenzialità per l’app di messaggistica, ovvero la possibilità di creare pacchetti personalizzati di sticker senza dovere uscire dall’app o sfruttare app di terze parti.

La novità è già stata resa disponibile per tutti con l’ultima versione dell’app: vediamo quindi i dettagli dell’annuncio e la procedura per creare un pacchetto di sticker personalizzati nel client per iPhone della popolare app di messaggistica.

WhatsApp ha annunciato i pacchetti di sticker personalizzati

Come anticipato in apertura, il team di WhatsApp ha recentemente annunciato la possibilità di creare pacchetti personalizzati di sticker: in questo modo, gli utenti potranno raggruppare all’interno di un pacchetto tutti i loro sticker condivisi, in modo da non perdersi nel marasma di sticker disponibili e/o salvati tra i preferiti.

Un portavoce di WhatsApp ha così commentato questa novità della popolare app di messaggistica ai colleghi di 9to5Mac:

“Che si tratti di un pacchetto di adesivi del tuo cane o di selfie esilaranti dei tuoi amici più cari, ora puoi rendere le tue chat più divertenti e personali, con pacchetti di adesivi unici per te. All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato la condivisione dei pacchetti di adesivi, quindi ora puoi creare e condividere i tuoi pacchetti di adesivi con amici e familiari in chat.”

Ecco come crearne uno su WhatsApp per iOS

Creare un pacchetto personalizzato di sticker nel client per iPhone della popolare app di messaggistica è un’operazione molto semplice.

Bisogna innanzitutto entrare all’interno di una chat (singola o di gruppo che sia) ed effettuare un tap sul pulsante “sticker” presente nel campo di immissione testuale.

A questo punto, nel pannello degli sticker, è necessario premere l’icona a forma di matita che spunta in alto a destra (sotto al pulsante per registrare un messaggio vocale) e selezionare tutti gli sticker che vogliamo aggiungere al pacchetto personalizzato.

Una volta che abbiamo selezionato tutti gli sticker desiderati, basta effettuare un tap sul menù “opzioni” (pulsante circolare con dentro i tre pallini) in basso a destra e selezionare la voce “Aggiungi al pacchetto di sticker”: a questo punto, si apre una finestra flottante che chiede il nome da assegnare a questo pacchetto; effettuando un tap su “Crea”, il pacchetto verrà effettivamente creato.

Il pacchetto di sticker personalizzato, nel nostro caso chiamato “Pacchetto di prova”, compare nel pannello degli sticker, subito sotto ai preferiti. Tramite il pulsante con i tre pallini (presente a destra nella riga con il nome del pacchetto), possiamo accedere ad alcune opzioni relative al pacchetto:

Modifica (consente di rimuovere o aggiungere sticker al pacchetto)

(consente di rimuovere o aggiungere sticker al pacchetto) Rinomina (consente di cambiare nome al pacchetto)

(consente di cambiare nome al pacchetto) Invia (consente di condividere l’intero pacchetto di sticker con qualcuno)

(consente di condividere l’intero pacchetto di sticker con qualcuno) Rimuovi (consente di eliminare definitivamente il pacchetto ma non rimuove effettivamente gli sticker che avevate precedentemente salvato in altro modo).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.