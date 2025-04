Nelle ultime ore, Amazon sta proponendo un’offerta super interessante su Samsung Galaxy Book4 Ultra nella configurazione top di gamma con CPU Intel Core Ultra 9 185H e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070.

Nel caso in cui foste indecisi o in attesa di una svolta per acquistare questo notebook, oggi potrebbe essere arrivato il momento giusto: sul portale del colosso dell’e-commerce, è infatti possibile acquistarlo con 1500 euro di sconto.

Samsung Galaxy Book4 Ultra è scontatissimo su Amazon

Nonostante Samsung a inizio anno abbia lanciato la nuova generazione Samsung Galaxy Book5 Pro, manca ancora un vero e proprio erede per il modello di punta della generazione precedente, rappresentato da Samsung Galaxy Book4 Ultra.

Considerando che il nuovo Book5 Pro non porta grandi novità rispetto al modello precedente, di base riguardano solo alcune funzioni di intelligenza artificiale e i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2), Book4 Ultra può considerarsi ancora una valida alternativa se non un prodotto superiore. Vi elenchiamo brevemente le principali caratteristiche del modello specifico in offerta su Amazon.

Specifiche tecniche - Samsung Galaxy Book4 Ultra: Dimensioni: 35,54 x 25,04 x 1,65 cm

x x Peso: 1,86 kg

Schermo: AMOLED da 16″ , risoluzione WQXGA+ , refresh rate variabile da 48 a 120 Hz , luminosità massima di 400 nit , supporto al tocco

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070

RAM: 32 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) SSD: 1 TB (PCIe) con slot di espansione

(PCIe) con slot di espansione Audio: 4 altoparlanti AKG (2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno)

(2 woofer da 5 W ciascuno, 2 tweeter da 2 W ciascuno) Videocamera: 2 megapixel (1080p)

(1080p) Connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3

, Porte: 2x Thunderbolt 4 1x USB Type-A 1x HDMI 2.1 1x slot microSD 1x jack audio da 3,5 mm (combo)

Tastiera: retroilluminata con tastierino numerico

con tastierino numerico Batteria: 76 Wh , alimentatore USB-C da 140 W

, alimentatore USB-C da Sistema operativo: Windows 11 Home

Quelle che vi abbiamo elencato sono le specifiche tecniche chiave della versione di Samsung Galaxy Book4 Ultra che è attualmente in offerta su Amazon (venduto e spedito dal colosso dell’e-commerce con consegna immediata).

Questo computer portatile di fascia top è ora acquistabile al prezzo di 2104,76 euro invece dei 3699 euro richiesti dal prezzo di listino: parliamo di un ribasso enorme (oltre 1500 euro in meno, circa il 43% di sconto), nonché il minimo storico su questo specifico dispositivo proposto dal colosso dell’e-commerce.