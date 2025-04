La serie ROG Astral è attualmente il meglio che può offrire ASUS nel segmento delle schede grafiche custom. Prodotti come la ROG Astral GeForce RTX 5090 e o la ROG Astral GeForce RTX 5080 che abbiamo provato, sono attualmente tra i modelli più ambiti tra i gamer e gli enthusiast, portafogli permettendo.

Parliamo di custom particolarmente elaborate e ricche di funzionalità proprietarie aggiuntive che, stando alle notizie delle ultime ore, in alcune occasione non vengono neanche rivelate a pubblico e addetti ai lavori, tantomeno agli acquirenti.

Stando a quanto riporta Uniko’s Hardware infatti, con l’ultimo aggiornamento dell’utility ASUS GPU Tweak III, è saltata fuori un’interessante tecnologia implementata da ASUS che a quanto pare è stata sempre presente ma non utilizzata/sfruttata o addirittura pubblicizzata. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Le ASUS ROG Astral possono rilevare l’errata inclinazione della scheda

Come detto sopra, le schede grafiche ASUS ROG Astral sono tra le custom più elaborate e curate che possiamo reperire sul mercato; dal sistema di dissipazione, passando per PCB, sezione di alimentazione, componentistica, gestione hardware/software, tutto è curato e spinto al limite, compreso il monitoraggio, la sicurezza e l’integrità della scheda. Ricordiamo ad esempio che le ROG Astral integrano il Power Detector+ per gestire e controllare l’alimentazione della scheda, il Thermal Map per monitorare le temperature delle varie componenti e molte altre opzioni.

Oltre a quelle già note, pare che l’ultima versione di GPU Tweak III offra ora una nuova funzionalità presente sotto il menu “Equipment Installation Check“. Questa voce in pratica ci dice se la scheda ROG Astral è installata correttamente oppure è inclinata, con tanto di gradazione e pop-up di notifica. Dopo alcune verifiche di Uniko’s Hardware, è saltato fuori che le ASUS ROG Astral sono equipaggiate con un chip BOSCH SENSORTEC BMI323 IMU, a sua volta dotato di accelerometro e giroscopio e per questo in grado di rilevare l’inclinazione della scheda video in base all’installazione nel case.

Una funzionalità aggiuntiva davvero niente male, che se vogliamo è un punto a favore di ASUS considerando i prezzi di listino particolarmente spinti. La cosa alquanto strana è che ASUS stessa non abbia pubblicizzato questa ottima funzionalità, assente sul sito ufficiale e lasciando ignari anche i fortunati acquirenti di uno di questi modelli.

Le schede grafiche ASUS ROG Astral sono note anche per le loro dimensioni generose, arrivando a pesare fino a 3 chilogrammi; la collocazione e l’installazione nel case potrebbe quindi non essere semplicissima o comunque sempre ottimale e un aiuto con tanto di notifica in questi casi è davvero molto utile. Ribadiamo, l’unica domanda che ci poniamo è: perché ASUS non ha pubblicizzato questa funzionalità aggiuntiva?