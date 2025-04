AMD sarebbe in procinto di annunciare la nuova gamma di processori Ryzen Threadripper serie 9900WX, ovvero la massima espressione di quella che possiamo definire ancora una piattaforma HEDT (High End Desktop) prima di sfociare nel segmento dei chip riservati a workstation professionali, server e datacenter.

Secondo le più recenti indiscrezioni, AMD ha già spedito i primi esemplari della serie Ryzen Threadripper con architettura Zen5, disponibile almeno in 5 modelli che dovrebbero offrire configurazioni da 12 a 64 core. Ma vediamo insieme tutti i dettagli a emersi nelle scorse ore.

AMD Ryzen Threadripper 9900WX: tutto quello che sappiamo

La serie AMD Ryzen Threadripper è al momento l’unica linea di prodotti che si colloca, o meglio, che soddisfa, i requisiti dei sistemi High End Desktop, sempre più rari, dominati un tempo da Intel con la famigerata serie Core X. Si tratta di una piattaforma che coniuga processori con un elevato numero di core, garantendo supporto agli standard più recenti e un’ampia possibilità di espansione e connettività; parliamo di sistemi non estremi come i server, ma ottimizzati per dare il meglio in settori come il video editing, la grafica 3D, applicativi AI e molto altro ancora.

Dopo il successo della linea Ryzen Threadripper 7000WX PRO basata su architettura Zen4, AMD ora è pronta ad aggiornare la propria offerta con la più recente Zen5 e tutti i vantaggi che ne derivano. Secondo quando emerge dal leak comparso nelle scorse ore su videocardz, il produttore avrebbe già spedito diversi lotti e almeno cinque modelli di CPU configurati appunto da 12 fino a 64 core. La gamma AMD Ryzen Threadripper 9900WX, o 9900WX PRO (non è chiaro), è nota con nome in codice Shimada Peak che, tra le altre cose, dovrebbe garantire retrocompatibilità con la precedente generazione mantenendo lo stesso socket SP6.

Al momento mancano dati su frequenze di clock e altri dettagli tipo il quantitativo di cache, quello che sembra certo è che tutti i nuovi modelli manterranno probabilmente lo stesso TDP della serie Threadripper 7000WX, ovvero 350 watt.

A guidare la nuova famiglia di chip AMD ci sarà inizialmente il Ryzen Threadripper 9985WX PRO, un processore a dir poco imponente e dotato di 64 core Zen 5 con supporto SMT e un totale di 128 thread. Ancora non è stato confermato, ma guardando ai prodotti Threadripper 7000WX, è molto probabile che l’azienda abbia in cantiere anche un Ryzen Threadripper 9995WX PRO da 96 core e 192 thread, in linea per intenderci col suo antenato Threadripper 7995WX PRO.

Queste a oggi le indiscrezioni più succulente del’inedita serie AMD Ryzen Threadripper 9900WX che, oltre a un ipotetico 9995WX PRO potrebbe riservare un’altra interessante novità, ovvero l’implementazione della tecnologia 3D V-Cache, al pari quindi dei prodotti desktop consumer come il tanto amato Ryzen 7 9800X3D o il fratello maggiore Ryzen 9 9950X3D recentemente annunciato.

Riguardo i prezzi, al momento è ancora presto per avere un’idea di cosa voglia fare AMD. La serie Ryzen Threadripper 7000WX aveva sorpreso sia per prestazioni che per costi, infatti ricordiamo che il Ryzen Threadripper 79995WX PRO costa la bellezza di 10.000 euro, cifra che secondo noi verrà superata con il prossimo flagship con architettura Zen 5.

AMD Ryzen Threadripper serie 9900WX Zen 5: modelli e caratteristiche preliminari