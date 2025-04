NVIDIA cerca di risolvere le tante problematiche delle proprie GPU, segnalate dagli utenti nelle ultime settimane, attraverso il rilascio di nuovi driver.

Il team di sviluppo ha sicuramente lavorato duramente per preparare una nuova versione dei driver, in distribuzione da ieri, che è accompagnata da una lunghissima lista di correzioni di bug e altre problematiche. Scopriamo tutti i dettagli.

NVIDIA rilascia nuovi driver per le proprie GPU

Come anticipato in apertura, NVIDIA ha da poco rilasciato nuovi driver per le sue schede video che includono tante correzioni per bug recentemente segnalati dagli utenti (come schermate nere, crash improvvisi durante le sessioni di gioco e problemi generali alla stabilità).

La nuova versione 576.02 dei driver (scaricabile da questo link) fa un notevole salto in avanti rispetto alla versione del mese scorso (era la 572.83) e porta con sé tantissime correzioni che coinvolgono tutte le GPU supportate.

Le note di rilascio

approfonditamente dettagliate nelle note di rilascio diffuse da NVIDIA. Ecco i principali interventi:

Risolti problemi di instabilità con Windows 11 (versione 24H2)

Risolto un problema che causava una BSOD durante le sessioni di gioco con supporto a DLSS 4 e Multi Frame Generation

Risolto un problema che portava a schermate nere senza preavviso con le più recenti GPU RTX serie 50

Risolti problemi generali di stabilità del sistema.

Risolti crash e altri problemi casuali di varia natura su alcuni titoli (Fortnite, Star Wars Outlaws, Monster Hunter Wilds, Overwatch 2, Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1, Uncharted: Legacy of Thieves Collection)

Questa nuova versione dei driver, che va a correggere decisamente più problematiche di quelle da noi elencate, è compatibile anche con le schede grafiche GeForce RTX 5060 Ti, le ultime arrivate, annunciate da NVIDIA nella giornata di ieri.