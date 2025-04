Non ci sono dubbi, ASUS ROG NUC 2025 è probabilmente uno dei mini PC più potenti e interessanti che vedremo sul mercato consumer nel corso di quest’anno. Dopo tante indiscrezioni e anticipazioni sparse in eventi internazionali di vario genere, il colosso taiwanese infatti ha annunciato il nuovo modello ROG NUC ad alte prestazioni che poco avrà da invidiare a un PC desktop gaming di ultima generazione.

In un evento ad hoc tenuto in Cina, quindi al momento relativo al mercato asiatico, ASUS infatti ha presentato l’ultima incarnazione del mini PC per eccellenza, un progetto “rilevato” da Intel ormai da un paio di anni e portato avanti in modo determinato già con diverse proposte.

Quest’inedita versione ROG NUC 2025 però sembra avere una marcia in più, puntando almeno sulla carta a essere una valida alternativa alle classiche build desktop per giocare, anzi guardando bene alle specifiche, un’ulteriore opzione di alto livello, non solo per quanto concerne la piattaforma hardware, ma come vedremo anche per il prezzo finale.

ASUS ROG NUC 2025: prestazioni al top con NVIDIA GeForce RTX 5080 e Intel Core Ultra 200

ASUS sembra non aver trascurato proprio nulla sul nuovo ROG NUC 2025, dalla piattaforma hardware, al design, passando per un sistema di dissipazione bilanciato e un reparto connettività da primo della classe. Questo modello, siglato NUC15JNK, utilizza i più recenti processori mobile Intel Core Ultra 200HX “Arrow Lake” abbinati a una delle migliori schede grafiche attualmente presenti sul mercato, ovvero la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop con architettura Blackwell.

A questo binomio si affianca come detto un sistema di dissipazione avanzato, connettività di ultima generazione, buona capacità di espansione e ovviamente un buon supporto software che permette di gestire carichi di lavoro e applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.

Andando nel dettaglio, ROG NUC 2025 va ad aggiornare in modo importante il suo antenato che, scheda tecnica alla mano, si basava sulla prima generazione Intel Core Ultra (serie 100) e una GPU NVIDIA GeForce RTX 40. Il nuovo modello invece monta il più recente Intel Core Ultra 9 275HX Arrow Lake da 24 core, con frequenze di clock fino a 5,5 GHz e un reparto RAM DDR5 6.400 MT/s che può essere espanso a ben 96 GB (Dual-Channel).

A bordo come detto è presente una NPU dedicata agli applicativi AI, ma non servirà a molto visto che il reparto grafico prevede una fiammante NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop da 16 GB GDDR7 e un totale di 7.680 Cuda Core. La GPU Blackwell può sfruttare tutte le più recenti tecnologie NVIDIA, dai nuovi Tensor Core ed RT Core, arrivando al DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli transformer.

Quando diciamo che ROG NUC 2025 guarda a fare concorrenza ai PC desktop non scherziamo; il sistema, racchiuso in uno chassis da tre litri che misura 282,4 x 187,7 x 56,5 millimetri, prevede un sistema di raffreddamento a tripla ventola con tecnologia Vapor Chamber e un design del telaio molto curato e aggressivo, pensato soprattutto per favorire il passaggio dell’aria attraverso tutta la componentistica.

Non a caso sul ROG NUC 2025 sarà possibile fare overclock e gestire diverse opzioni di tuning, monitoraggio e personalizzazione, il tutto grazie anche a un BIOS ottimizzato e una buona dotazione software. Come anticipato sopra, siamo di fronte a una piattaforma hardware di ultima generazione, insomma del tutto dimensionata anche per quanto riguarda la connettività di rete e la capacità di espansione. ROG NUC 2025 è dotato di WiFi 7 e Bluetooth 5.4, ma anche di supporto Thunderbolt 4, LAN 2.5 Gbps, USB-C, HDMI 2.1, Display Port 2.1 e possibilità di gestire fino a 4 display con risoluzione 4K.

ASUS ROG NUC 2025 – Scheda tecnica

CPU Intel Core Ultra 9 275HX

GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop 16 GB GDDR7

Memoria DDR5 6.400 MT/s, 16 GB espandibile a 96 GB con Intel XMP 3.0

Storage SSD PCI-E Gen 4.0 da 1-2 TB

Audio Realtek ALC3251

Porte

Frontale: 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2x USB 3.2 10 Gbps Type-A

Retro: 1x Thunderbolt 4 Type-C con DisplayPort 2.1

4x USB 3.2 10 Gbps Type-A

2 x HDMI 2.1 FRL

2 x DP 2.11

LAN 2,5 Gbps

Dimensioni 282,4 x 187,7 x 56,5 millimetri

Peso 3,12 kg

Quando arriva e quanto costa ASUS ROG NUC 2025

ASUS ROG NUC 2025 al momento è stato annunciato solo in Cina, quindi come in passato dovremo aspettare qualche giorno/settimana per vederlo in Europa e in Italia. Il produttore lo aveva già fatto intravedere al CES 2025, ma ora sono emersi anche alcuni dettagli sui prezzi delle varie configurazioni.

Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, la versione di punta con 32 GB di RAM ed SSD da 1/2 TB, dovrebbe costare da 24.399 a 24.999 yuan, ovvero poco meno di 3.000 euro (che sono molti sinceramente).