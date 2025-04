Smart, brand automobilistico che dal 2020 produce esclusivamente auto elettriche (dopo la cessione del 50% del pacchetto da Mercedes a Geely), ha recentemente svelato in anteprima mondiale (in Italia, a Milano) la Smart #5 BRABUS, il modello di punta della propria gamma.

Basata sulla #5 presentata lo scorso agosto che, a tutti gli effetti, rappresenta il modello più grande di sempre del brand, la variante BRABUS si configura come un vero mostro di potenza, divenendo la Smart più potente di sempre, e si distingue dalle altre varianti per alcuni elementi stilistici.

Smart #5 BRABUS

Come anticipato in apertura, anche l’allestimento BRABUS della Smart #5 è basato sulla versione standard della vettura che misura 4,70 m di lunghezza, 1,92 m di larghezza e 1,70 m di altezza, con un passo di 2,9 m. Il bagagliaio è da 630 litri (diventano 1.530 litri abbattendo il divanetto posteriore). È presente un frunk da 47 litri.

“La smart #5 BRABUS è il nuovo modello di riferimento della nostra giovane gamma 100% elettrica. Questo veicolo rappresenta la nostra visione di performance elettrica e ridefinisce le aspettative nel segmento dei SUV elettrici, con dinamica di guida, connettività avanzata e cura artigianale degli interni per un’esperienza unica. Grazie alla nostra storica collaborazione con BRABUS, la smart #5 BRABUS stabilisce nuovi standard di riferimento.”

Le peculiarità estetiche della variante BRABUS

Come di consueto, l’allestimento BRABUS si distingue dagli altri disponibili per alcune caratteristiche che lo rendono il più audace, sia per quanto concerne gli esterni che per quanto concerne gli interni: nel caso specifico della #5, all’esterno troviamo ad esempio cerchi BRABUS Monoblock Z da 21 pollici, pinze dei freni rosse, oltre ai loghi dell’azienda tedesca (con accenti in rosso).

Gli interni, invece, coniugano eleganza e sportività già a partire dai sedili con inserti DINAMICA (e funzioni di ventilazione e riscaldamento). Troviamo poi il volante in Alcantara con logo BRABUS retroilluminato, tetto panoramico e cielo in microfibra, pedali sportivi, loghi BRABUS ovunque e un sistema di illuminazione lounge personalizzabile.

Sistema infotainment tecnologico e di qualità

Oltre alla classica strumentazione digitale, Smart #5 BRABUS si esalta sul fronte dell’infotainment, mettendo a disposizione due schermi OLED da 13 pollici: uno è dedicato al conducente, l’altro è dedicato al passeggero.

Il sistema audio è di altissima qualità (firmato Sennheiser Signature Sound) e può contare su 20 speaker ad alte prestazioni, uno speaker centrale motorizzato e una potenza complessiva di 1.190 W; per l’ascolto immersivo è supportato il Dolby Atmos 7.1.4.

Powertrain, performance e consumi

La Smart #5 BRABUS è basata su piattaforma a 800 V che abilita la ricarica rapida in DC fino a 400 kW: ciò si traduce in 18 minuti (in condizioni ottimali), necessari per passare dal 10% all’80% di carica nel pacco batterie da 94 kWh netti. In alternativa, c’è il supporto alla ricarica in AC a 22 kW.

Per quanto concerne le performance non ci sono compromessi: troviamo due motori elettrici sincroni a magneti permanenti che sono in grado di erogare 475 kW (ovvero 645 CV) di potenza e di scaricare a terra, tramite la trazione integrale, ben 710 Nm di coppia.

Nonostante un peso in ordine di marcia pari a 2.378 kg, tutto ciò si traduce in uno 0-100 km/h coperto in appena 3,8 secondi e in un’autonomia da circa 540 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è limitata a 210 km/h.

È presente la modalità di guida BRABUS Mode che vuole regalare un’esperienza di guida più coinvolgente, grazie anche all’aggiunta di suoni che simulano i motori termici per enfatizzare la vocazione sportiva di questo SUV.

Immagini della Smart #5 BRABUS

Esterni

Interni

Disponibilità e prezzo della Smart #5 BRABUS

La Smart #5 BRABUS sarà ordinabile, anche in Italia, dal 17 giugno 2025 a partire da 63.295 euro, circa 15 mila euro in più rispetto al prezzo richiesto per l’allestimento di partenza. Ecco il listino prezzi completo del SUV: