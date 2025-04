Coyote, uno dei principali attori nel mondo della sicurezza stradale e della navigazione, ha appena lanciato un importante aggiornamento per la sua app, introducendo una serie di novità che miglioreranno l’esperienza di guida per milioni di utenti. Da un’interfaccia completamente rinnovata a funzionalità di navigazione avanzate, l’app di Coyote si aggiorna per rispondere sempre meglio alle esigenze degli automobilisti moderni; vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Un design completamente rinnovato per l’app Coyote

L’app di Coyote, famosa per il suo sistema di rilevazione autovelox e avvisi in tempo reale, ha ricevuto un restyling completo della sua interfaccia; l’obiettivo è rendere la navigazione ancora più semplice e immediata, con un’attenzione particolare alla chiarezza degli avvisi.

Per il 20° anniversario di Coyote, scopro la nuova App: * Controlli più visibili e udibili: i segnali si intensificano gradualmente nelle zone di controllo * Allerte più chiare, affidabili e precise: nuove icone e forme di allerte * Esperienza personalizzabile: modalità mappa/esperto, tema scuro/chiaro, versione mobile o integrata * Ridisegno grafico completo dell’interfaccia

Come sempre, l’app permette agli utenti di ricevere segnalazioni in tempo reale sugli autovelox fissi, mobili, ma anche zone di pericolo e segnalazioni relative al traffico. Ora, grazie alla nuova interfaccia, gli avvisi sono ancora più visibili e facili da interpretare, riducendo il rischio di distrazione alla guida; la grafica aggiornata rende l’esperienza utente più fluida, con un design intuitivo che permette di avere tutte le informazioni in un colpo d’occhio, senza sovraccaricare lo schermo.

Tra le principali novità, troviamo un miglioramento significativo del sistema di navigazione con autovelox, l’app ora è in grado di avvisare l’utente non solo dei radar fissi ma anche degli autovelox mobili, in modo da garantire una guida ancora più sicura, con la possibilità di evitare multe inaspettate. L’app sfrutta infatti i dati sul posizionamento di autovelox e altri controlli provenienti direttamente dalle autorità, amministrazioni locali e forze dell’ordine, ma beneficia anche della comunità di conducenti Coyote, che segnala in tempo reale i pericoli e gli ostacoli sulla strada, creando una rete di sicurezza condivisa tra tutti gli utenti.

Le segnalazioni sono ora più precise e tempestive, con notifiche che appaiono in modo chiaro sullo schermo, senza mai distogliere l’attenzione dalla strada; inoltre, la già nota modalità di avvisi vocali offre la possibilità di personalizzare il livello di volume e frequenza degli avvisi, per garantire che le notifiche non siano mai troppo invasive, ma al tempo stesso abbastanza evidenti da non essere ignorate.

Oltre al restyling estetico, tra le novità spiccano la nuova modalità mappa, che funziona come un navigatore satellitare evidenziando eventuali difficoltà sul percorso impostato, nonché la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

L’aggiornamento dell’app è già disponibile per tutti gli utenti su Android e iOS, e si scarica gratuitamente tramite il Google Play Store e l’App Store; per utilizzare le funzionalità del software tuttavia, è necessario un abbonamento a scelta tra quelli disponibili (è comunque prevista una prova gratuita di 30 giorni):

Classic costa 7,99 euro al mese, oppure 65,99 euro per la tariffa scontata annuale

Premium (include anche il mirroring Android Auto e Apple CarPlay) al prezzo di 10,99 euro mensili, o 78,99 euro annuali

Con questo restyling, Coyote dimostra di voler continuare a innovare e migliorare l’esperienza di guida degli utenti, offrendo un’app sempre più completa e sicura, se da un lato l’app ha un solido track record nel fornire avvisi precisi su autovelox e pericoli, dall’altro ora si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e con funzionalità che puntano a un’esperienza utente ancora più fluida.

Gli automobilisti dunque, potranno continuare a fare affidamento su Coyote non solo per evitare multe, ma anche per viaggiare più sicuri e consapevoli sulla strada; per color tra voi interessati alle novità, vi lasciamo qui sotto i riferimenti per effettuare il download o l’aggiornamento dell’app.

Scarica l’app Coyote per Android

Scarica l’app Coyote per iOS