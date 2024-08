MINI sempre meno mini e smart sempre meno smart, vero. Ma è una cosa che vale praticamente per quasi tutte le nuove automobili, di cui l’ultimo esempio è rappresentato da #5, la smart più grande di sempre.

Si tratta di un’auto elettrica presentata nella giornata di oggi a Byron Bay, in Australia, SUV di medie dimensioni molto spazioso ma anche tecnologico che arriverà sul nostro mercato all’inizio del prossimo anno. Intanto, scopriamone di più.

Design di smart #5

Per essere una smart è decisamente grande, la più grande mai prodotta finora dalla casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz. Si tratta di un SUV di medie dimensioni lungo 4,7 metri e con un passo di 2,9 metri (l’azienda non ha dichiarato altre misure) con le proporzioni caratteristiche dei SUV: un frontale alto e largo e una linea del tetto pressoché orizzontale fino al posteriore, che non scende come le coupé, ma converge in un piccolo spoiler posto sopra il lunotto, verticale.

Come succede spesso di recente, sono gli elementi luminosi che caratterizzano il frontale di smart #5, con i gruppi ottici a sviluppo orizzontale divisi in vari segmenti, ripresi quasi uguali posteriormente. Le donano carattere anche le protezioni dei paraurti e delle minigonne laterali che richiamano un po’ lo stile offroad, nonostante non si tratti affatto di un’auto pensata per il fuoristrada. Grandi e aerodinamici i cerchi, classici gli specchietti retrovisori, mentre sono a filo con la carrozzeria le quattro maniglie delle portiere.

Per quanto riguarda invece lo spazio disponibile, ci sono 34 vani di stoccaggio in quest’auto, dotata anche di un frunk anteriore da 72 litri (il bagagliaio anteriore posto sotto al cofano) e di un vano di carico posteriore che arriva fino a 1530 litri dichiarati abbattendo la fila di sedili posteriore. Sconosciuta la capacità standard del bagagliaio, al momento.

Tecnologia e autonomia di smart #5

Dentro la smart #5, oltre allo spazio, la fa da padrona la tecnologia, con tante luci e schermi che le donano un aspetto piuttosto futuristico. Al centro della plancia c’è un sistema di infotainment con head-up display da 25,6 pollici con realtà aumentata che immaginiamo possa interagire con l’utente e la strada in vario modo. Completano la dotazione di schermi un quadro strumenti LCD Ultra HD da 10,3″ e due schermi AMOLED da 13″ con risoluzione 2,5 K. Oltre a tutti questi display, trova posto anche un elaborato sistema di illuminazione ambientale con 256 colori che contribuiscono a rendere ancora più tecnologico l’intero abitacolo, sistema che si può sincronizzare anche con il ritmo della musica in riproduzione. A tal proposito, c’è un sistema audio con 20 altoparlanti denominato Sennheiser Signature Sound System, con in più un altoparlante aggiuntivo a scomparsa.

Per gestire le funzioni dell’auto è possibile anche usare l’assistente vocale di smart, basato sull’intelligenza artificiale generativa, e utile per fare varie cose: per controllare la musica e la navigazione, per gestire chiamate e messaggi, oltre a regolare la climatizzazione e altre impostazioni dell’automobile. Ci sono anche degli avatar intelligenti, che guidano gli utenti attraverso i diversi comandi disponibili.

smart #5 vanta una piattaforma a 800 Volt, grazie alla quale riesce a garantire prestazioni particolarmente elevate in termini di velocità di ricarica. La batteria da 100 kWh che monta, si può ricaricare con una funzione di ricarica ultra rapida che promette di coprire il 70% di carica (dal 10% all’80%) in soli 15 minuti, secondo quanto dichiarato da smart. Notevoli anche i valori relativi all’autonomia, che supera i 740 km in CLTC, il ciclo di omologazione cinese, di solito più ottimistico rispetto al nostro WLTP.

Per il momento l’azienda non ha annunciato altre informazioni su smart #5, nemmeno riguardo ai motori e ai prezzi, informazioni che dovrebbe tuttavia comunicare a breve considerando che il debutto e la consegna sui mercati europei è prevista per l’inizio del 2025.