Torniamo a occuparci della Nintendo Switch 2, la seconda generazione della popolarissima console “ibrida” che Nintendo ha svelato lo scorso 2 aprile.

Nel giorno dell’apertura dei pre-ordini, continuano a emergere conferme/smentite ufficiali su alcuni dettagli della console, previsti dagli infiniti rumor della vigilia ma effettivamente non implementati dalla casa giapponese.

Nuova ondata di conferme/smentite sulla Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è ufficiale già da qualche giorno, presentata da Nintendo durante un Nintendo Direct ricco di novità, soprattutto riguardanti i giochi (vero motivo d’interesse per la maggior parte degli appassionati).

Proprio per questo motivo, alcune informazioni legate strettamente alla console sono finite in secondo piano per poi emergere nei giorni successivi al lancio: sul fronte delle performance della console, ad esempio, è intervenuta direttamente NVIDIA che ne cura la piattaforma.

Poi, grazie anche alle prime recensioni internazionali, sono emersi alcuni segreti sulla console, confermati poi da Nintendo. Nonostante sia passata ormai quasi una settimana dal lancio (e oggi aprono i pre-ordini), la corrente di conferme/smentite non sembra cessare.

Ufficiale: i Joy-Con 2 non hanno gli stick a effetto Hall

Fino a pochi giorni fa, teneva banco una questione legata ai Joy-Con 2, i nuovi controlli sganciabili magneticamente della Nintendo Switch 2 che cambiano profondamente rispetto ai predecessori, diventando più più comodi, guadagnando nuove funzionalità (come la modalità mouse) e introducendo degli stick più grandi.

Secondo indiscrezioni della vigilia, infatti, gli stick dei Joy-Con 2 sarebbero stati dotati di sensori a effetto Hall per combattere le scarse prestazioni dei loro antenati, affidando a sensori magnetici il rilevamento degli input.

Le prime recensioni non hanno risolto questo mistero ma qualche giorno fa, tramite un’intervista rilasciata a Nintendolife.com da Nate Bihldorff (di Nintendo of America), l’azienda giapponese ha confermato che i Joy-Con 2 non hanno gli stick a effetto Hall, anche se essi trasmettono una sensazione molto migliore rispetto a quelli della generazione precedente.

La porta USB-C superiore non supporta l’uscita video

Un’altra delle novità portate al debutto dalla Nintendo Switch 2 è la presenza di una seconda porta USB-C, collocata nella parte superiore della console: questa porta è stata pensata per abilitare la ricarica della console (quando posizionata in modalità da tavolo) o di collegare accessori come la Telecamera per Nintendo Switch 2 (o altre telecamere compatibili, come la Hori Piranha Plant Camera).

Durante una sessione Q&A, Koichi Kawamoto di Nintendo ha svelato (via GNN News) che la seconda porta USB-C (quella superiore) non supporta l’uscita video, caratteristica limitata alla porta USB-C collocata sul lato inferiore. Inoltre, la porta superiore non supporta gli occhiali con display.

Game-Key Card e giochi Switch 2 Edition

Un’altra questione spinosa legata alla Nintendo Switch 2 investe i giochi. Come abbiamo avuto modo di vedere, la console supporta (quasi tutti) i giochi della Switch originale, alcuni verranno migliorati nella Switch 2 Edition, e tutti i titoli nuovi. Inoltre, le game card non cambiano nel formato ma cambiano nelle performance e non includono al loro interno i dati di gioco.

Negli ultimi giorni Nintendo ha voluto tranquillizzare tutti, mettendo in chiaro i dettagli su alcuni elementi che avevano lasciato qualche dubbio (via @NintyPrime su X e GameSpot.com):

Le Game-Key Card funzionano come tutte le altre cartucce, con la differenza che i dati di gioco vengono scaricati dopo che la scheda viene inserita nella console; per avviare il gioco, la scheda dovrà comunque essere inserita nella console perché contiene il “codice di avviamento” (è necessaria una connessione a internet).

funzionano come tutte le altre cartucce, con la differenza che i dati di gioco vengono scaricati dopo che la scheda viene inserita nella console; per avviare il gioco, la scheda dovrà comunque essere inserita nella console perché contiene il “codice di avviamento” (è necessaria una connessione a internet). I vantaggi delle Game-Key Card risiedono nell’eliminazione dei limiti nelle dimensioni dei giochi (64 GB la dimensione massima possibile sulle cartucce per Switch 2) e nella possibilità per gli utenti di venderle o scambiarle.

risiedono nell’eliminazione dei limiti nelle dimensioni dei giochi (64 GB la dimensione massima possibile sulle cartucce per Switch 2) e nella possibilità per gli utenti di venderle o scambiarle. Le cartucce dei giochi Nintendo Switch 2 Edition contengono al loro interno tutti i dati necessari (gioco originale per Switch 1 e aggiornamento) e sono quindi pronti all’uso.

Oggi aprono ufficialmente i pre-ordini per Nintendo Switch 2

Intanto oggi, martedì 8 aprile 2025, sono partiti i pre-ordini della Nintendo Switch 2, console che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 5 giugno 2025.

Il prezzo di listino scelto da Nintendo è pari a 469 euro. Optando per il bundle che include anche il nuovissimo Mario Kart World, proposto a 509 euro, è possibile risparmiare circa 50 euro sul totale complessivo (che altrimenti sarebbe pari a 558,99 euro).