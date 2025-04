Gli appassionati di console portatili e non sanno perfettamente che questi sono i giorni di Nintendo Switch 2, tuttavia c’è spazio anche altri nomi eccellenti del panorama gaming e il riferimento è alla console portatile griffata ASUS ROG che verrà realizzata in collaborazione con Xbox: il primo teaser ufficiale è stato appena rilasciato dal produttore taiwanese.

ROG e Xbox: ASUS accelera

ASUS è uno dei player più forti nel mercato dei PC da gaming di tipo handheld: allo stato attuale, la sua line-up comprende i due modelli ROG Ally e ROG Ally X, tuttavia un terzo dispositivo piuttosto speciale è in dirittura d’arrivo e, anzi, ASUS ha pensato bene di stuzzicare la fantasia di appassionati e addetti ai lavori con un primo assaggio ufficiale.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, sarà proprio ASUS ad occuparsi della realizzazione della prima console portatile di Xbox e in queste ore ne scopriamo il primo teaser ufficiale. Il breve video è stato pubblicato su X attraverso l’account ufficiale di ROG Global e, pur senza fornire alcuna informazione sulla dotazione tecnica della console, ci permette di capire le aree sulle quali i tecnici di ASUS si sono concentrati maggiormente.

Il teaser parla di un “fresh look”, pertanto dovremmo vedere un design diverso rispetto a quello dei dispositivi ROG Ally attualmente in commercio; a questo proposito, ASUS sembra suggerire che il dispositivo sarà una sorta di fusione tra ROG Ally e il controller ROG Raikiri Pro (che trovate su Amazon a questo link). Nella parte finale del video, viene persino mostrata la silhouette della console, che dovrebbe essere proposta in colorazione scura (un po’ come ROG Ally X).

Inoltre, il teaser contiene slogan come “faster speeds”, “more capacity” e “marathon stamina”: insomma, la console potrebbe offrire un chipset più potente, più spazio di archiviazione e un’autonomia migliore rispetto alle attuali console handheld.

Naturalmente, siamo ancora nel territorio delle pure e semplici speculazioni e una delle informazioni più interessanti non arriva dal video, bensì dalle reazioni al post: la prima risposta è arrivata dall’account ufficiale di Xbox, che ha sostanzialmente confermato che la console mostrata corrisponde al chiacchierato “Project Kennan”. Allo stato attuale sappiamo ben poco, tantomeno quando la console in discorso verrà presentata, tuttavia l’esistenza di un teaser ufficiale è sicuramente promettente.