È ancora una versione beta per un numero limitato di utenti Android e iOS, ma l’app Amazon Shopping sta testando una nuova funzionalità molto interessante. Si tratta di Buy for Me, una funzionalità che ha come obiettivo quello di permettere ai clienti di trovare qualsiasi prodotto, anche se non presente nello store di Amazon. Una novità che si aggiunge alla funzione Interessi, da poco lanciata anch’essa in versione beta.

Come funziona la nuova funzionalità Buy for Me

Buy for Me nasce dalla volontà di rendere lo shopping su Amazon ancora più comodo e si caratterizza per il fatto che permette ai clienti di trovare e acquistare prodotti da altri negozi. La funzionalità si basa sull’intelligenza artificiale agentica, perseguendo così due obiettivi: da una parte migliorare l’esperienza d’acquisto (e la relativa soddisfazione) dei clienti e dall’altra garantire ai brand maggiore visibilità e possibilità di conversione.

La funzionalità è integrata nell’esperienza di acquisto su Amazon Shopping. Quando si cerca un articolo di un determinato brand nella barra di ricerca dell’app, tra i risultati compariranno sia i prodotti distribuiti da Amazon, sia quelli dei venditori terzi presenti nel magazzino Amazon (come già accade oggi), oltre ad altri prodotti dello stesso marchio venduti in altri negozi.

Questo tipo di articoli sarà disponibile in un’apposita sezione denominata Acquista direttamente dai siti dei brand. Oltre a poter raggiungere direttamente quello store, i clienti vedranno comparire il collegamento a Buy for Me che permetterà di acquistare quel prodotto tramite Amazon.

Selezionando un articolo disponibile all’acquisto con Buy for Me, gli utenti vengono indirizzati, sempre all’interno dell’app Amazon Shopping, a un’apposita pagina con i dettagli del prodotto. Qui saranno disponibili tutte le informazioni su quell’articolo, così da decidere se proseguire o meno con l’acquisto. Nel caso si decidesse di proseguire, è sufficiente premere sul tasto “Acquista per me”. Sarà Amazon a occuparsi di effettuare l’acquisto sullo store del rivenditore del brand selezionato.

I clienti effettuano il pagamento su Amazon, confermando l’indirizzo di consegna, il metodo di spedizione (con i relativi costi) e il metodo di pagamento. Tramite l’intelligenza artificiale agentica, Amazon invia in modo sicuro e crittografato i dati del cliente così da concludere il checkout. Tra gli aspetti importanti da considerare c’è che anche se Amazon si occupa della transazione, non può vedere gli altri ordini che il cliente ha fatto su quel sito o su altri siti dello stesso marchio. In questo modo la privacy dell’utente resta comunque garantita.

Completata la procedura, il cliente riceve un’e-mail di conferma direttamente dall’e-commerce sul quale Amazon ha effettuato l’ordine. Sarà inoltre possibile tracciare la spedizione accedendo all’apposita sezione nell’app Amazon Shopping, mentre per resi e cambi bisognerà fare riferimento all’assistenza clienti del brand.