Acer ha da poco presentato due nuovi monitor da gaming, dotati di un pannello QD-OLED all’avanguardia, che arricchiscono la gamma Acer Predator.

I nuovi monitor Predator X32 X2 e X27U X1 combinano tutti i benefici di un pannello QD-OLED (colori vividi, contrasti profondi, efficienza energetica ottimizzata) a risoluzioni elevate (fino a 4K), frequenza di aggiornamento dinamica fino a 240 Hz, tempo di risposta di soli 0,03 ms e supporto alla tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi prezzi e disponibilità per il mercato italiano.

Acer Predator X32 X2

Acer Predator X32 X2 è un monitor da gaming dotato di un pannello QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD (in 16:9) e frequenza di aggiornamento (dinamica) fino a 240 Hz. È integrato anche un sistema con doppio speaker.

Tra le specifiche più interessanti rientrano un tempo di risposta da 0,03 ms GtG (ovvero gray-to-gray), il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro (per garantire un’esperienza fluida durante la visualizzazione di contenuti multimediali o le sessioni di gioco più impegnative anche in HDR) e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 (lascia intendere che il pannello OLED soddisfa determinati requisiti di fascia alta).

Dal punto di vista della connettività, troviamo due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4 che permettono di sfruttare al massimo le doti del monitor, risultando compatibili con le console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X) e con i PC da gaming.

A bordo troviamo la tecnologia BlueLightShieldPro che minimizza l’affaticamento degli occhi (buona notizia per coloro che effettuano lunghe sessioni di gioco) e funzionalità come Picture-in-Picture e Picture-by-Picture che ottimizzano il multitasking, trasformando questo monitor in una versatile soluzione adatta anche alla produttività.

Specifiche tecniche - Acer Predator X32 X2 Pannello: QD-OLED da 31,5″ in 4K UHD (3840 x 2160 pixel) a 240 Hz Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG) Contrasto: 1.500.000:1 Spazio colore: DCI-P3 al 99% Colori: 1,07 miliardi Profondità: 10 bit Luminosità: 250 nit (nativa) e 1.000 nit (picco) Angolo di visuale: 178° (H e V)

da in (3840 x 2160 pixel) a Speaker integrati: doppio speaker da 2 W

da Tecnologie: AMD FreeSync Premium Pro

Uscite: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x SPK 1x uscita audio

VESA: sì (75 x 75 mm)

Acer Predator X27U X1

Tutto ciò che abbiamo detto (o quasi), vale anche per l’altra novità di giornata. Acer Predator X27U X1 riprende le specifiche proposte dal fratello maggiore al netto del pannello più piccolo e meno definito (qua abbiamo sempre un QD-OLED ma da 26,5 pollici e con risoluzione QHD) e dell’assenza degli speaker integrati.

In generale, con queste due nuove proposte, Acer prova a mettere in campo soluzioni che possano mettere d’accordo tutti i videogiocatori (e non solo) e soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Specifiche tecniche - Acer Predator X27U X1 Pannello: QD-OLED da 26,5″ QHD (2560 x 1440 pixel) a 240 Hz Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG) Contrasto: 1.500.000:1 Spazio colore: DCI-P3 al 99% Colori: 1,07 miliardi Profondità: 10 bit Luminosità: 250 nit (nativa) e 1.000 nit (picco) Angolo di visuale: 178° (H e V)

da (2560 x 1440 pixel) a Speaker integrati: no

Tecnologie: AMD FreeSync Premium Pro

Uscite: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x uscita audio

VESA: sì (75 x 75 mm)

Disponibilità e prezzi

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi monitor QD-OLED da gaming appena annunciati da Acer: