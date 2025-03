Microsoft continua a ottimizzare l’esperienza di gioco su Windows, e l’ultima novità riguarda un aggiornamento significativo della Windows Game Bar, pensato in particolare per migliorare l’usabilità sui PC portatili da gaming (come i recenti dispositivi handheld che stanno guadagnando sempre più popolarità). L’aggiornamento introduce una serie di ottimizzazioni per rendere l’interfaccia più intuitiva e accessibile, con un occhio di riguardo per le configurazioni tipiche di questi dispositivi.

La Game Bar di Windows ora ha un’interfaccia più funzionale per il gaming in mobilità

La Windows Game Bar è da tempo uno strumento essenziale per i giocatori su PC, permettendo di accedere rapidamente a funzionalità come la registrazione dello schermo, il monitoraggio delle prestazioni e l’integrazione con Xbox Game Pass; tuttavia, fino ad oggi l’interfaccia non era esattamente ottimizzata per l’uso su dispositivi portatili con controlli touch o gamepad integrati.

Con questo aggiornamento, Microsoft ha ridisegnato l’interfaccia per adattarsi meglio agli schermi più piccoli e alle modalità di input alternative (come touchscreen e controller): il layout è ora più semplice da navigare senza l’uso obbligatorio di tastiera e mouse, migliorando sensibilmente l’esperienza di gioco su dispositivi come ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e simili; tutti gli elementi inoltre godono di una spaziatura maggiore, diventando più facili da utilizzare.

Oltre al restyling dell’interfaccia, l’aggiornamento introduce nuove opzioni di personalizzazione che permettono agli utenti di scegliere quali strumenti visualizzare e come accedervi rapidamente, un aspetto particolarmente utile per chi utilizza la Game Bar per streaming, registrazioni o per tenere sotto controllo le prestazioni del proprio sistema.

Inoltre, Microsoft ha migliorato l’accessibilità generale, con un’interfaccia più leggibile e adattabile a diverse risoluzioni e formati di schermo. Questo è un cambiamento importante, considerando che sempre più utenti utilizzano dispositivi portatili per il gaming su Windows, una tendenza accelerata anche dal successo di Steam Deck e di altre alternative basate su Windows.

L’aggiornamento della Windows Game Bar è attualmente in fase di rilascio graduale per gli utenti Windows 11, con una possibile estensione anche a Windows 10 nelle prossime settimane; gli utenti dovranno semplicemente aggiornare l’app tramite il Microsoft Store o attendere l’integrazione con un futuro aggiornamento del sistema operativo.

Microsoft sembra sempre più attenta alle esigenze dei giocatori, specialmente di coloro che scelgono soluzioni portatili per il gaming; questo aggiornamento della Windows Game Bar rappresenta un passo nella giusta direzione, semplificando l’accesso a strumenti essenziali e migliorando l’esperienza d’uso su una gamma più ampia di dispositivi. Non resta che attendere per scoprire se in futuro arriveranno ulteriori ottimizzazioni dedicate a questa categoria di prodotti sempre più in crescita.