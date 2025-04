Il mese di aprile si apre con due nuovi coupon sulla tecnologia, che consentono di acquistare numerosi prodotti approfittando di extra sconti del 5% o del 10%. Sono validi sul nuovo e sul ricondizionato: vediamo come funzionano, come utilizzarli e qualche esempio su come sfruttarli al meglio sui prodotti tech.

Disponibili due nuovi coupon da sfruttare sulla tecnologia

Da oggi è disponibile su eBay il coupon TECHAPR25, utilizzabile fino alle 23:59 del 13 aprile 2025 per un massimo di due volte per ciascun utente: prevede uno sconto del 5% con una spesa minima di 20 euro e un ribasso massimo per ciascun utilizzo di 45 euro.

Risulta utilizzabile presso i tantissimi venditori indicati in lista e su specifiche categorie di prodotti, ossia Telefonia fissa e mobile, Informatica, TV, audio e video, Videogiochi e console, Fotografia e video, Elettrodomestici, Bricolage e fai da te: attrezzatura e Strumenti per l’acconciatura. Questo significa che sono coinvolti anche iPhone, PC, smart TV, console da gaming e tanto altro: vediamo di fare qualche esempio su come sfruttare TECHAPR25.

Ecco alcune delle proposte sfruttabili al momento:

Offerte iPhone

#eBayPartner

Offerte informatica

#eBayPartner

Offerte TV

#eBayPartner

Offerte videogiochi e console

#eBayPartner

Altre offerte con coupon

#eBayPartner

Oltre al coupon dedicato al nuovo, su eBay è disponibile da oggi anche REFURBAPR25, un codice promozionale pensato per i prodotti ricondizionati: è valido sempre fino alle 23:59 del 13 aprile 2025 e prevede uno sconto del 10% con una spesa minima di 20 euro; anche in questo caso è possibile un doppio utilizzo, per uno sconto massimo di 45 euro per ciascuno.

Risulta valido sui prodotti dei venditori indicati in lista che siano nelle condizioni Ricondizionato dal produttore, Ricondizionato dal venditore, Ricondizionato certificato, Eccellente – Ricondizionato, Molto buono – Ricondizionato e Buono – Ricondizionato. Le categorie sono le stesse indicate più su, ossia Telefonia fissa e mobile, Informatica, TV, audio e video, Videogiochi e console, Fotografia e video, Elettrodomestici, Bricolage e fai da te: attrezzatura e Strumenti per l’acconciatura.

Anche qui, ecco qualche esempio da sfruttare:

#EbayPartner

Per utilizzare i coupon TECHAPR25 e REFURBAPR25 è necessario aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello e digitare il codice sconto corrispondente nel campo dedicato ai codici promozionali. Il pagamento deve essere effettuato tramite PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito. Per scoprire tutti i prodotti sui quali è possibile utilizzare i coupon basta seguire il link qui in basso.