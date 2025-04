Amazon continua a spingere sull’acceleratore dell’intelligenza artificiale e, con il recente annuncio di Amazon Nova Act, si prepara a introdurre un assistente avanzato in grado di navigare autonomamente sul web ed eseguire compiti complessi; un’innovazione che si affianca al nuovo Amazon Nova Website SDK, progettato per facilitare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei siti web. Ma di cosa si tratta esattamente e quali implicazioni avrà per gli utenti e gli sviluppatori?

Nova Act e Nova Website SDK di Amazon puntano a rivoluzionare il web

Amazon Nova Act è un nuovo agente IA progettato per operare direttamente all’interno di un browser web, con la capacità di eseguire compiti specifici, come cercare prodotti online, completare acquisti e interagire con siti web in modo autonomo; secondo quanto condiviso, questo modello è stato pensato per affrontare compiti multi-step, riducendo il bisogno di intervento umano e semplificando operazioni complesse.

Attualmente disponibile in anteprima per sviluppatori, Nova Act è già stato integrato in alcune funzionalità avanzate dell’assistente vocale Alexa Plus, il che suggerisce un’evoluzione della strategia di Amazon nel campo dell’IA conversazionale e operativa.

Oltre a Nova Act, Amazon ha presentato il Nova Website SDK, uno strumento pensato per portare l’intelligenza artificiale direttamente nei siti web, consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente funzioni IA avanzate. Questo kit di sviluppo punta a semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle aziende, offrendo strumenti per migliorare l’esperienza utente, l’interazione con i contenuti e l’automazione delle attività.

Tra le possibili applicazioni, possiamo immaginare sistemi di supporto clienti più intelligenti, assistenti virtuali per l’e-commerce e persino strumenti IA capaci di guidare l’utente in azioni complesse all’interno di una piattaforma.

Per supportare queste nuove tecnologie, Amazon ha lanciato anche nova.amazon.com, un portale dedicato all’esplorazione dei modelli IA della suite Nova; qui gli utenti e gli sviluppatori possono interagire con diversi modelli, tra cui generatori di immagini e video, e sperimentare nuove applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Secondo Amazon, i modelli Nova sono almeno il 75% meno costosi rispetto ai principali competitor, un dettaglio che potrebbe renderli particolarmente appetibili per aziende e startup interessate a integrare l’IA nei propri servizi. Rohit Prasad, SVP di Amazon Artificial General Intelligence, ha inoltre affermato:

Nova.amazon.com mette la potenza dell’intelligenza di frontiera di Amazon nelle mani di ogni sviluppatore e appassionato di tecnologia, rendendo più facile che mai esplorare le capacità di Amazon Nova. Abbiamo creato questa esperienza per ispirare i costruttori, in modo che possano testare rapidamente le loro idee con i modelli Nova e quindi implementarle su larga scala in Amazon Bedrock. È un entusiasmante passo avanti per l’esplorazione rapida con l’intelligenza artificiale, comprese capacità all’avanguardia come Nova Act SDK per la creazione di agenti che eseguono azioni sul Web. Siamo entusiasti di vedere cosa costruiranno e di ascoltare il loro utile feedback.

L’introduzione di Nova Act e del Website SDK rappresenta un passo importante nella strategia IA di Amazon, che punta a rendere l’intelligenza artificiale non solo più accessibile, ma anche più autonoma e utile in scenari reali; gli sviluppatori potranno sfruttare queste tecnologie per costruire esperienze web più interattive e personalizzate, mentre gli utenti potrebbero presto trovarsi a interagire con assistenti IA sempre più sofisticati e capaci di semplificare la loro vita digitale.

Amazon non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale per una versione pubblica di Nova Act, ma è chiaro che il colosso dell’e-commerce sta investendo fortemente in questa direzione; le premesse lasciano intravedere un futuro in cui l’IA sarà sempre più protagonista del nostro modo di navigare e interagire con il web, non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.