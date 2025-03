Xiaomi continua a espandere il proprio ecosistema di dispositivi smart per la casa con l’introduzione di un nuovo ventilatore 2-in-1, Smart Standing Air Circulation Fan, progettato per offrire un controllo preciso della ventilazione grazie ai suoi 100 livelli di velocità regolabili. Il dispositivo, apparso sul sito ufficiale dell’azienda, si distingue per un design elegante e funzionalità avanzate che lo rendono particolarmente adatto agli ambienti moderni.

Smart Standing Air Circulation Fan è il nuovo ventilatore di Xiaomi

Il nuovo ventilatore smart di Xiaomi si presenta con un design minimalista e una configurazione 2-in-1, il che significa che può essere utilizzato sia come ventilatore da tavolo che da pavimento, grazie a un supporto regolabile in altezza; questa versatilità consente agli utenti di adattarlo facilmente a diverse esigenze e ambienti, garantendo un’esperienza d’uso flessibile.

Uno degli aspetti più interessanti di questo dispositivo è la sua capacità di regolare la velocità su ben 100 livelli differenti, permettendo un controllo estremamente preciso del flusso d’aria. Questa funzione consente di scegliere l’intensità perfetta in base alle condizioni ambientali, offrendo un’esperienza di raffreddamento personalizzabile e più efficiente rispetto ai tradizionali ventilatori a 3 o 4 velocità.

Il ventilatore Smart Standing Air Circulation Fan eroga un flusso d’aria di 1.440 m³/h, con un raggio di ventilazione di 13 m, offre inoltre un’oscillazione verticale di 100° e orizzontale di 120°, consentendo all’aria di soffiare in molte direzioni.

Come da tradizione per i dispositivi smart dell’azienda, il nuovo ventilatore può essere controllato tramite l’app Xiaomi Home, offrendo la possibilità di gestire le impostazioni direttamente dallo smartphone; inoltre, supporta i comandi attraverso Amazon Alexa e Google Home, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Il motore brushless integrato garantisce un funzionamento silenzioso (27,9 dBA) ed efficiente dal punto di vista energetico, rendendolo ideale per l’utilizzo anche durante la notte. Xiaomi ha inoltre lavorato sulla distribuzione dell’aria, implementando una tecnologia che simula la brezza naturale, evitando così un flusso d’aria troppo diretto o artificiale.

La società non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sul prezzo di vendita ma, considerando la presenza del dispositivo sul sito globale, è lecito presumere che verrà commercializzato anche fuori dalla Cina.

Xiaomi continua a dimostrare il proprio impegno nell’innovazione tecnologica, ampliando la gamma di prodotti dedicati alla smart home con soluzioni sempre più avanzate e accessibili.