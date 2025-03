OpenAI ha recentemente annunciato importanti miglioramenti nella generazione di immagini con ChatGPT, grazie all’introduzione del nuovo modello GPT-4o; questo aggiornamento segna un passo significativo nella capacità di creare immagini di alta qualità in modo più efficiente, con dettagli più precisi e un migliore rispetto delle richieste degli utenti. Ma cosa cambia concretamente per chi utilizza questo strumento? Scopriamolo insieme.

Tutte le migliorie di ChatGPT per la creazione di immagini con GPT-4o

Uno dei principali miglioramenti riguarda la capacità di interpretare con maggiore precisione le descrizioni fornite dagli utenti, se in passato il sistema poteva generare immagini con dettagli imprecisi o non del tutto coerenti con le istruzioni ricevute, ora la situazione cambia radicalmente. GPT-4o, infatti, introduce un modello più avanzato nella comprensione del linguaggio visivo, il che si traduce in una rappresentazione più fedele delle idee degli utenti.

OpenAI sottolinea come il modello sia stato addestrato per ridurre le distorsioni e migliorare la resa visiva, con un’attenzione particolare alla nitidezza, alla composizione e ai dettagli più sottili. Questo significa che, rispetto alle versioni precedenti, sarà molto più semplice ottenere immagini che rispettano con precisione l’input testuale senza necessità di ripetuti tentativi di generazione.

Il miglioramento della qualità delle immagini non si limita solo a una maggiore fedeltà al testo, ma coinvolge anche una gestione più avanzata dell’illuminazione, delle ombre e delle texture; gli utenti potranno quindi notare una resa più realistica e una maggiore coerenza tra i diversi elementi dell’immagine, aspetto che risulta particolarmente utile per chi utilizza ChatGPT per scopi creativi o professionali, come illustratori, designer e content creator.

Un altro aspetto che l’azienda ha migliorato riguarda il testo presente nelle immagini, come sappiamo la maggior parte degli strumenti che sfruttano l’IA per la generazione di immagini mostrano decisamente il fianco nel momento in cui è necessario inserire del testo nell’immagine creata; OpenAI sembra aver risolto questo problema, restituendo un risultato di tutto rispetto che non presenta errori grammaticali di sorta.

Nonostante gli evidenti progressi, OpenAI sottolinea che il sistema presenta ancora alcune limitazioni, ad esempio la generazione di immagini lunghe che vengono tagliate in maniera non efficace, o richieste particolarmente complesse potrebbero non essere ancora perfette. Tuttavia, l’azienda ha confermato che il lavoro di miglioramento è in continua evoluzione e che ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati nel prossimo futuro.

Per quel che concerne la sicurezza, la società sottolinea come tutte le immagini generate siano dotate di metadati C2PA⁠, che identificheranno un’immagine come proveniente da GPT‑4o per garantire trasparenza; inoltre, lo strumento non potrà essere utilizzato per la creazione di immagini che violano la policy aziendale, come materiali di abusi sessuali su minori e deepfake sessuali.

Le novità in questione sono già disponibili per gli utenti Plus, Pro, Team e Free come generatore di immagini predefinito in ChatGPT, con accesso a breve per Enterprise ed Edu; mentre gli sviluppatori potranno generare immagini con GPT-4o tramite l’API a partire dalle prossime settimane.

L’introduzione di GPT-4o rappresenta un’evoluzione significativa per la generazione di immagini con ChatGPT, con una maggiore precisione nella rappresentazione dei dettagli e una qualità visiva migliorata, questo aggiornamento segna un passo importante nel rendere l’intelligenza artificiale ancora più utile e accessibile per chiunque abbia bisogno di creare contenuti visivi.