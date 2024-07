Buone notizie per gli utenti che hanno in programma di acquistare la prossima generazione di smartwatch del colosso di Cupertino: stiamo ovviamente parlando di Apple Watch Series 10.

Alla fine dello scorso mese sono state pubblicate in Rete delle immagini rendering secondo le quali la nuova generazione di smartwatch di Apple dovrebbe poter contare su un design simile a quello della precedente, con una cassa più sottile e un display più grande.

Cosa possiamo aspettarci da Apple Watch Series 10 secondo le ultime voci

Nelle ultime ore di Apple Watch Series 10 si è occupato anche Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il quale ha confermato che il colosso di Cupertino non dovrebbe introdurre rivoluzioni per quanto riguarda il design mentre le modifiche dovrebbero essere relative alle dimensioni, con una diminuzione dello spessore della cassa e un aumento della diagonale del display, che dovrebbe essere simile a quello di Apple Watch Ultra.

Meno chiara è la situazione per quanto riguarda i sensori che il colosso statunitense ha in programma di implementare (non dovrebbe esservi quello per la misurazione della pressione sanguigna) mentre potrebbe essere introdotto un nuovo chip che in futuro potrebbe aprire la strada a importanti miglioramenti relativi alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Sempre secondo Gurman, Apple avrebbe in programma il lancio di una versione più economica di Apple Watch SE, in modo da poter competere meglio con Samsung Galaxy Watch FE (ciò potrebbe includere una cassa in plastica rigida, che dovrebbe non solo ridurre i costi ma anche rendere l’orologio più leggero).

Infine, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare anche Apple Watch Ultra 3, smartwatch per il quale non sarebbero previste novità per quanto riguarda il design ma che dovrebbe poter contare sul nuovo chip che sarà usato su Apple Watch Series 10.